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Роберт Дауни-младший: «Успех Педро Паскаля вернул мне веру в киноиндустрию»

Кадры: Variety / Vanity Fair / YouTube

Роберт Дауни-младший высоко отозвался о коллеге Педро Паскале. Своим мнением он поделился с журналистами Vanity Fair для профайла об актере.

Артисты сдружились во время съемок «Мстителей: Судный день». В своем доме Дауни организовал для актерского состава «подготовительные дни», чтобы поработать над сценами. Впрочем, Паскаль не рассказал, что именно на них происходило.

В новом фильме киновселенной Marvel Дауни сыграет новую для себя роль злодея Доктора Дума. Паскаль же вернется к образу ученого Рида Ричардса, героя Фантастической четверки. Фильм о квартете супергероев выйдет в кино в июле, а новая часть «Мстителей» назначена на конец 2026 года.

«Медленный путь Паскаля к статусу звезды первой величины, его ряд громких премьер возвращает мне веру в нашу индустрию», — отметил Дауни.

Паскаль также был очень рад знакомству с исполнителем роли Тони Старка: «Он такой добродушный, так сильно располагает к себе. Рядом с ним можно бояться, можно увлекаться игрой, можно показать неуверенность».

Дауни помог напарнику преодолеть сомнения в работе над ролью супергероя. «Я слышал, что кто‑то был недоволен моим участием в «Фантастической четверке. Говорили, что я слишком стар, не подхожу на роль и мне надо побриться», — вспомнил Паскаль.

Напарница Паскаля по «Фантастической четверке» Ванесса Кирби была покорена его искренностью: «У Педро нет эмоциональной брони, он сразу и смело открывается тебе, ему хочется доверять».

Партнершу актера по «Одним из нас» Беллу Рамзи раздражает статус «папочки», который закрепился за Паскалем в интернете. Актер даже шутил несколько лет назад, что «папочка — это состояние души» и готов стать папочкой для каждого.

«Я переживала за него, хотела оградить от этого и не дать ему застрять в одном образе папочки интернета. Ведь в нем умещается столько всего», — поделилась Рамзи.

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