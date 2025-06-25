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Анджей Сапковский: «Я не Джордж Мартин, когда я обещаю написать книгу — я делаю это»

Фото: Cerealkillerz

Анджей Сапковский пообещал продолжить писать новые книги о Ведьмаке. Об этом он рассказал на книжном фестивале в польском Ополе, его цитирует Redanian Intelligence

Писатель подчеркнул, что намерен сдержать обещание и не затягивать с выходом, как это происходит с долгожданными «Ветрамы зимы» Джорджа Мартина.

«Если кто‑то в зале задаст такой вопрос, скажу сразу: я напишу что‑то еще. Расслабьтесь. Бояться нечего. И в отличие от Джорджа Р. Р. Мартина, которого, кстати, я знаю лично, когда я обещаю написать что‑то, я делаю это», — пошутил писатель.

Фантаст предположил, что на низкую продуктивность коллеги оказала влияние концовка сериальной «Игры престолов»: «Я прекрасно его понимаю. Если бы кто‑то снимал сериал по моим книгам и завершил историю раньше меня, я бы тоже сомневался, надо ли мне писать дальше. Все же уже сделано, какой в этом смысл? Приятно видеть адаптации своей работы, но зачем выдумывать материал за меня и придумывать финал? Это же неприлично».

У Сапковского спросили, какая версия погрома в Каэр Морхене лучше: книжная из «Перекрестка воронов» или та, что представлена в анимационной картине Netflix «Ведьмак: Кошмар волка».

«Я не смотрел этот сериал. Давайте не будем их сравнивать. Хотя я знаю, какая версия лучше. В любом случае, мое имя появляется в титрах. Если я похвалю Netflix, получится, что лягушка хвалит свое болото. А если раскритикую, то назовут идиотом», — посетовал он.

Автор добавил, что ничего не понимает в кинематографе: «Я работаю с буквами, я не представляю то, о чем пишу. Поэтому иногда адаптации меня поражают, я ведь даже подумать не мог о том, что они делают. Все адаптации — это визуальное искусство, и иногда у нас с киношниками могут быть разногласия. Они заканчиваются быстро, ведь я ни хрена не знаю о визуальном искусстве».

Писатель вспомнил свою беседу с коллегой Гарри Гаррисоном о фильме «Зелёный сойлент» по роману «Подвиньтесь! Подвиньтесь!». Гаррисон спросил, понравилась ли Сапковскому адаптацию.

«Я ответил, что получилась полная хрень. Он согласился. Вернул ли он деньги [за права]? Конечно же, нет. И в таком случае лучше ничего не говорить, как бы жаль ни было. Так что и Мартин, наверное, ничего не пишет, потому что концовка „Игры престолов“ вышла без него. Но и возвращать деньги он тоже не собирается. Я бы тоже не вернул», — подытожил фантаст.

АСТ выпустит новую книгу Анджея Сапковского о Ведьмаке «Перекресток воронов» 30 сентября. Издание ждали в апреле, но релиз перенесли «по настоятельной просьбе автора».

Новую обложку тома пока не показали. Ранее ее обещали поменять из‑за обвинений в использовании ИИ.

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