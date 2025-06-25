Автор добавил, что ничего не понимает в кинематографе: «Я работаю с буквами, я не представляю то, о чем пишу. Поэтому иногда адаптации меня поражают, я ведь даже подумать не мог о том, что они делают. Все адаптации — это визуальное искусство, и иногда у нас с киношниками могут быть разногласия. Они заканчиваются быстро, ведь я ни хрена не знаю о визуальном искусстве».