15-летний россиянин обыграл в шахматы Магнуса Карлсена

Магнуса Карлсена обыграл 15-летний шахматист из России Максим Иванников. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Матч прошел на онлайн-турнире Chess.com «Титульный вторник». Сильнейший шахматист мира играл за черных. Его партия с подростком продлилась 33 хода, после чего норвежец сдался.
Победа юного россиянина над ведущим шахматистом планеты стала главным событием турнира. Иванников пока является лишь кандидатом в мастера Международной шахматной федерации, тогда как его соперник — пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду и восьмикратный — по блицу.
Несмотря на успех, Иванников завершил выступление лишь на 125 месте. Карлсен же поднялся на третью строчку. Победителем стал Пранав Венкатеш из Индии.
В таких соревнованиях каждую неделю принимают участие только спортсмены с международными званиями. Соревнование проводится по швейцарской системе с контролем времени — 3 минуты на партию и добавлением 1 секунды после каждого хода.
В июне Карлсен проиграл другому подростку, 19-летнему Гукешу Доммарджу. Закончив партию с действующим чемпионом, норвежец вышел из себя и ударил кулаком по столу.