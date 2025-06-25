15-летний россиянин обыграл в шахматы Магнуса Карлсена

Победа юного россиянина над ведущим шахматистом планеты стала главным событием турнира. Иванников пока является лишь кандидатом в мастера Международной шахматной федерации, тогда как его соперник — пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду и восьмикратный — по блицу.