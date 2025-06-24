Вышел трейлер хоррора «Колдовская доска» от создателя «Маски» Чака Рассела

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер хоррора «Колдовская доска» («Witchboard») — нового проекта создателя фильмов «Маска» и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» Чака Рассела.
Лента выйдет в кинопрокат 15 августа. Она расскажет о девушке Эмили и ее женихе Кристиане, которые собираются открыть бистро во Французском квартале Нового Орлеана, но находят древний викканский артефакт — загадочную маятниковую доску.
Ролик показывает, как жизнь пары превращается в кошмар, когда они начинают использовать доску. За Эмили начинают охотиться страшные силы: они появляются прямо в доме девушки и пытаются похитить ее.
Таинственный мистик объясняет Кристиану, что «есть такая вещь как судьба, и ее — не с тобой». В финале видео Эмили предстает в зловещем измененном виде.
Главные роли в хорроре исполнили Мэдисон Айсмен («Я знаю, что вы сделали прошлым летом»), Аарон Домингес («Убийства в одном здании»), Антония Деспла («Шантарам»), Чарли Тахэн («Озарк») и Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела»).
Рассел снял фильм на основе одноименной картины 1986 года, которую поставил Кевин Тенни по собственному сценарию. Оператором ремейка выступил Ярон Леви («Сквозь снег»).
Ранее в интервью Рассел признавался, что на протяжении многих лет хотел вернуться к жанру ужасов. «Я следил за ним на протяжении всехй карьеры, и мне хотелось сделать что‑то еще более страшное и изобретательное. Я хотел превзойти два своих других хоррора», — говорил кинематографист.
«Я вложил в этот фильм все, чего еще не пробовал. Надеюсь, поклонники моей работы узнают мой почерк. Но у нас есть сны, у нас есть смертельные галлюцинации. У нас есть мен телами, и буквальное путешествие во времени. В этом смысле это веселье, но главное — это напугать людей до чертиков, и думаю, мы сделали и это тоже», — заявил режиссер.
Чак Рассел — американский режиссер, чья карьера началась в конце 80-х. Его первые два фильма — «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» и «Капля» — были хоррорами. В 1994 году Рассел выпустил «Маску» с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Позднее кинематографист снял боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, триллер «Спаси и сохрани» с Ким Бейсингер, приключенческий фильм «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и другие ленты.