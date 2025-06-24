Вышел трейлер хоррора «Колдовская доска» от создателя «Маски» Чака Рассела

«Я вложил в этот фильм все, чего еще не пробовал. Надеюсь, поклонники моей работы узнают мой почерк. Но у нас есть сны, у нас есть смертельные галлюцинации. У нас есть мен телами, и буквальное путешествие во времени. В этом смысле это веселье, но главное — это напугать людей до чертиков, и думаю, мы сделали и это тоже», — заявил режиссер.