У байопика о Джеймсе Дине появился исполнитель главной роли

Создатели биографического фильма о культовом американском актере Джеймсе Дине, звезде «Бунтаря без причины», нашли исполнителя главной роли. Им станет Брэндон Флинн («Рэтчед», «13 причин почему»), сообщил The Hollywood Reporter.
Флинн сыграет Дина в картине под названием «Вилли и Джимми Дин». Лента будет основана на книге «Пережить Джеймса Дина», опубликованной Уильямом Бастой в 2006 году. В ней автор рассказал о знакомстве с будущей кинозвездой в университете и дружбе, переросшей в конечном итоге в нечто большее.
Сценарий на основе книги написал Гай Гуидо, создатель фильма «Мадонна: Рождение». Он выступит режиссером байопика. Предполагается, что лента сфокусируется на развитии отношений между Бастой и Дином.
«Это не традиционный биографический фильм. Это нежная и иногда трагическая история о двух молодых людях, которые нашли друг друга в то время и в том месте, где быть увиденным — по-настоящему увиденным — стоило дорого», — отметил Гуидо.
Кинематографист добавил, что Флинн «привносит огонь и одновременно уязвимость» в образ Джеймса Дина. «Я не могу представить себе никого более подходящего, ткто мог бы исследовать и отразить сложную натуру Джеймса Дина», — подчеркнул он.
Сам Флинн назвал своего персонажа «известным неизвестным». «Его короткая жизнь оставила после себя всего три фильма, гору фотографий и культурную мифологию, которую мы продолжаем расшифровывать. Этот сценарий — прекрасная попытка разобраться, кем он был на самом деле — не просто иконой, а человеком», — сказал актер.
Джеймс Дин — американский актер, известный по картинам «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант». Он стал иконой Голливуда 1950-х годов и символом поколения, чье детство пришлось на годы Второй мировой войны. Дин трагически погиб в возрасте 24 лет, попав в автомобильную аварию по пути на турнир по автогонкам.
Рассказать его историю в кино пытались уже не раз. В 90-х режиссер Майкл Манн хотел снять фильм о Дине с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В 2019 году компания Magic City Films намеревалась «воскресить» Дина с помощью компьютерной графики в картине «В поисках Джека».