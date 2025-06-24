У байопика о Джеймсе Дине появился исполнитель главной роли

Флинн сыграет Дина в картине под названием «Вилли и Джимми Дин». Лента будет основана на книге «Пережить Джеймса Дина», опубликованной Уильямом Бастой в 2006 году. В ней автор рассказал о знакомстве с будущей кинозвездой в университете и дружбе, переросшей в конечном итоге в нечто большее.