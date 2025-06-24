Netflix представит документальную ленту о звезде «Бриолина» Оливии Ньютон-Джон

Номинантка на «Оскар» Николь Ньюнэм выпустит документальную ленту о звезде «Бриолина» Оливии Ньютон-Джон на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил Deadline.
У проекта пока нет названия. Его разработает продакшн-компания This Machine, подразделение Sony Pictyures Television. Лента будет исследовать «музыку, жизнь и магию любимой поп-звезды и культурного феномена».
В будущий фильм войдут архивные материалы и интервью с близкими друзьями и коллегами артистки. Через них зрители проследят за путем певицы и актрисы, в которую влюбился весь мир.
Создатели картины напоминают, что на долю Ньютон-Джон выпали «испытания эпических масштабов». Документальный фильм расскажет, как Оливия преодолевала их вплоть до самой ее смерти в 2022 году.
Оливия Ньютон-Джон родилась 26 сентября 1948 года в Кембридже. Когда будущей артистке было пять лет, ее семья переехала в Мельбурн. В подростковом возрасте Оливия выиграла конкурс талантов на телевидении.
Первый сингл Ньютон-Джон выпустила в 1966 году в Англии, но известность в США пришла к ней в 1973-м с выходом песни «Let Me Be There». Позднее хитами становились ее треки «I Honestly Love You», «Have You Never Been Mellow» и «Please Mr. Please».
В 1978 году певица приняла участие в киномюзикле «Бриолин» — она снялась в нем вместе с Джоном Траволтой. Затем артистка снялась в «Ксанаду» с Джином Келли, выпустила песню «Physical» и стала обладательницей четырех премий «Грэмми».
Ньютон-Джон стала известной активисткой и защитницей окружающей среды, участвовала в открытии Олимпийских игр в Сиднее. В последние годы она активно гастролировала. В январе 2021 года певица выпустила сингл «Window in the Wall». Она скончалась в августе 2022 года в возрасте 73 лет.