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Ученые: косатки могут делать массаж друг другу с помощью водорослей

Фото: Stephen Walker/Unsplash

Косатки могут делать массаж друг другу с помощью водорослей ламинарий. К такому выводу пришел ученые Майкл Вайс из Центра изучения китов в Пятничной гавани, Вашингтон, сообщил Live Science.

Он наблюдал за китами в северо-западной части Тихого океана, в море Селиш. Там обитает популяция косаток, питающаяся исключительно рыбой. На видеозаписях с дрона исследователь увидел, что млекопитающие массируют друг друга.

Для этого киты отламывают фрагмент ламинарии, прижимают кусок стебля к партнеру и катают его между своими телами. «После этого они как бы маневрируют своим телом, чтобы удерживать водоросль зажатой между ними, и перекатывают ее вперед и назад, иногда всего несколько секунд, иногда до 15 минут», — отметил Вайс.

Ранее ученые не видели ничего подобного. По мнению Вайса и его коллег, им удалось зафиксировать первый пример использования морскими млекопитающими инструментов. С помощью массажа, как считают исследователи, косатки ухаживают друг за другом.

Этот ритуал проводят как самки, так и самцы популяции, причем всех возрастов. Специалисты полагают, что косатки используют его для снижения уровня стресса, поддержания здоровья и укрепления социальных связей. Киты с большим количеством омертвевщей кожи части прибегают к массажу.

«Когда мы говорим о поведении животных, здесь есть функция или некая фитнес-польза, которую получает животное, и она относится к здоровью и благополучию. Но также существует механизм в мозге, который приводит к тому, что животные хотят этим заниматься. Думаю, отчасти суть в том, что это это приятно», — добавил Вайс.

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