Ученые: косатки могут делать массаж друг другу с помощью водорослей

Для этого киты отламывают фрагмент ламинарии, прижимают кусок стебля к партнеру и катают его между своими телами. «После этого они как бы маневрируют своим телом, чтобы удерживать водоросль зажатой между ними, и перекатывают ее вперед и назад, иногда всего несколько секунд, иногда до 15 минут», — отметил Вайс.