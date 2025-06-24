Майкл Сера отказался от роли в спин-оффе «Гарри Поттера», чтобы не стать «слишком знаменитым»

Сера добавил, что его также испугала необходимость на протяжении нескольких лет исполять в одну и ту же роль. «Не знаю даже, предлагали ли мне [чтото конкретное], думаю я отказался от обсуждения, поскольку думал, что это предполагает обязательства лет так на шесть или вроде того», — сказал артист.