Майкл Сера отказался от роли в спин-оффе «Гарри Поттера», чтобы не стать «слишком знаменитым»

Канадский актер Майкл Сера, известный по фильмам «Барби» и «Джуно», заявил в подкасте Луи Теру, что отказался от роли в кинофраншизе «Фантастические твари», чтобы не стать «слишком знаменитым». Об этом написал Variety.
Сера добавил, что его также испугала необходимость на протяжении нескольких лет исполять в одну и ту же роль. «Не знаю даже, предлагали ли мне [чтото конкретное], думаю я отказался от обсуждения, поскольку думал, что это предполагает обязательства лет так на шесть или вроде того», — сказал артист.
Актер подчеркнул, что в то время «сделал сознательный выбор ограничить свое присутствие немного, или хотя бы попытаться чуть больше контролировать его». «У меня был большой страх сниматься в чем‑то, что сделает меня слишком знаменитым», — пояснил Сера. В особенности это касалось фильмов для детей.
Какую роль артист мог исполнить в спин-оффе «Гарри Поттера», неясно. Возможно, Сера мог предстать в образе главного героя серии — Ньюта Скамандера. Его роль исполнил Эдди Редмейн.
Сера отметил, что со временем его страх перед большими проектами отступил. «Если бы сейчас появилась франшиза и она показалась мне интересной, не думал, что я выбежал бы из офиса только потому, что это франшиза», — поделился актер.
В частности, Сера не прочь был бы сыграть в проекте Marvel. Он пошутил, что вполне мог бы сыграть «супергероя, который большой любитель молочных продуктов».