Фильм «Одни из нас» дочери Стивена Спилберга покажут в российском кинопрокате

В российский кинопрокат 3 июля выйдет фильм «Одни из нас» («Please Don’t Feed the Children», или «Пожалуйста, не кормите детей»). Об этом «Афише Daily» сообщила компания-дистрибутор «Русский Репортаж».
Картина описывается как «напряженный психологический хоррор-триллер о подростках в постапокалиптическом мире». Ее режиссером выступила Дестри Эллин Спилберг, дочь постановщика «Челюстей» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга.
Для кинематографистки «Одни из нас» станет полнометражным режиссерским дебютом. Лента расскажет, как группа подростков пытается добраться до места, где остались выжившие во время смертельной эпидемии. По пути дети встречают женщину, которая оказывается опаснее любой болезни.
Главную роль в триллере сыграла звезда «Аббастства Даунтон» Мишель Докери. Ее партнером по проекту стал Джанкарло Эспозито, извесный по сериалам «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие».
Актерский состав фильма дополнят Зои Коллетти («Убийства в одном здании»), Эндрю Линер («Академия вампиров»), Дин Скотт Васкес («Трансформеры: Восхождение Звероботов»), Риган Алия, Эмма Майзель, Джошуа Мелник и Вернон Дэвис.
Сценарий проекта написал Пол Бертино. Продюсерами выступили Джейсон Дубин, Джош Кессельман, Майкл Хагерти, Дэниел Райникер и Билл Кенрайт, исполнительными продюсерами стали Докери, Фил Хант Комптон, Росс Дэниел Негрет, Уилл Кларк, Энди Мейсон и другие.