Фильм «Одни из нас» дочери Стивена Спилберга покажут в российском кинопрокате

Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда
Майкл Сера отказался от роли в спин-оффе «Гарри Поттера», чтобы не стать «слишком знаменитым»
Ксавьер Молино получил главную роль в исторической драме «Кровавый топор»
Документальный фильм о Билли Джоэле выйдет в июле на HBO Max
Звезду «Кобры Кай» Мартина Коува выгнали с фан-встречи, после того как он укусил коллегу
Исследование: 84% россиян употребляют фастфуд
В Англии два молодых медведя сбежали из вольера и за час съели недельный запас меда
В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц
СМИ: в России начали продавать ломтики хлеба поштучно — за 13 рублей каждый
Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон
Дженсен Эклс намекнул на воссоединение с актерами «Сверхъестественного» в сериале «Пацаны»
Летний кинотеатр в «Музеоне» откроется фильмом «Питер FM» и концертом «Город 312»
Московский театр «Пространство „Внутри“» впервые отправится с гастролями в Петербург
В Ростовской области экскаватор отвез верблюда на свидание с самкой
Триллер «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 14 августа
«Чтиво Фест» от Сергея Минаева объединит музыку и увлекательные истории на московском «Хлебозаводе»
В Китае отец запретил дочери вести блог, поскольку она «слишком красива» для этого
Сериал «Разочарованные» о женской дружбе стартует в Okko 7 июля
Историк моды Александр Васильев хочет вернуться на российское ТВ после окончания СВО
В Париже Диснейленд арендовали для «свадьбы» с 9-летней девочкой
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
«Это было трудное время»: Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков
Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley
Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»
Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах»
Tyler, The Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»
«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта
Россияне столкнулись с ограничением качества трансляций на Twitch до 720p

Фильм «Одни из нас» дочери Стивена Спилберга покажут в российском кинопрокате

Кадр: Русский Репортаж

В российский кинопрокат 3 июля выйдет фильм «Одни из нас» («Please Don’t Feed the Children», или «Пожалуйста, не кормите детей»). Об этом «Афише Daily» сообщила компания-дистрибутор «Русский Репортаж».

Картина описывается как «напряженный психологический хоррор-триллер о подростках в постапокалиптическом мире». Ее режиссером выступила Дестри Эллин Спилберг, дочь постановщика «Челюстей» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга.

Для кинематографистки «Одни из нас» станет полнометражным режиссерским дебютом. Лента расскажет, как группа подростков пытается добраться до места, где остались выжившие во время смертельной эпидемии. По пути дети встречают женщину, которая оказывается опаснее любой болезни.

Главную роль в триллере сыграла звезда «Аббастства Даунтон» Мишель Докери. Ее партнером по проекту стал Джанкарло Эспозито, извесный по сериалам «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие».

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Актерский состав фильма дополнят Зои Коллетти («Убийства в одном здании»), Эндрю Линер («Академия вампиров»), Дин Скотт Васкес («Трансформеры: Восхождение Звероботов»), Риган Алия, Эмма Майзель, Джошуа Мелник и Вернон Дэвис.

Сценарий проекта написал Пол Бертино. Продюсерами выступили Джейсон Дубин, Джош Кессельман, Майкл Хагерти, Дэниел Райникер и Билл Кенрайт, исполнительными продюсерами стали Докери, Фил Хант Комптон, Росс Дэниел Негрет, Уилл Кларк, Энди Мейсон и другие.

Расскажите друзьям