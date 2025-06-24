Ксавьер Молино получил главную роль в исторической драме «Кровавый топор»

Несмотря на то, что сериал «Викинги» (2013–2020) и его продолжение на Netflix «Викинги: Вальхалла» (2022–2025) основаны на исторических личностях и спродюсированы MGM Television, «Кровавый топор» не имеет прямого отношения к этим проектам. Новая скандинавская сага разворачивается через десятилетия после событий оригинального сериала и за десятилетия до «Вальхаллы». Производство шоу начнется в Ирландии в конце июля.