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Ксавьер Молино получил главную роль в исторической драме «Кровавый топор»

Фото: Fremantle

Ксавьер Молино («Я всегда рядом») сыграет в новом историческом драматическом сериале Prime Video под названием «Bloodaxe» («Кровавый топор»). Актер исполнит роль викинга Эйрика. Об этом сообщает Deadline.

Сериал расскажет историю норвежского короля Эйрика I по прозвищу Кровавая Секира и его жены Гуннхильды, известной как Матерь Королей. Сюжет сосредоточен на их борьбе за трон Норвегии на фоне надвигающейся войны, хаоса, междоусобиц и политических интриг с участием других скандинавских правителей и даже английского короля.

Несмотря на то, что сериал «Викинги» (2013–2020) и его продолжение на Netflix «Викинги: Вальхалла» (2022–2025) основаны на исторических личностях и спродюсированы MGM Television, «Кровавый топор» не имеет прямого отношения к этим проектам. Новая скандинавская сага разворачивается через десятилетия после событий оригинального сериала и за десятилетия до «Вальхаллы». Производство шоу начнется в Ирландии в конце июля.

Сериал снимает создатель «Викингов» Майкл Херст. Над проектом также будет работать Горацио Херст, сыгравший одну из ролей в «Викингах: Вальхалла», он выступит сценаристом картины.

По словам создателей шоу, оно станет «громоподобной, катастрофической, захватывающей и совершенно волшебной новой сагой о викингах». Исполнительным продюсером сериала станет Стив Старк из Toluca Pictures. Разработкой проекта занимается MGM Television.

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