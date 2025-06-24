Документальный фильм о Билли Джоэле выйдет в июле на HBO Max

Документальный фильм «Билли Джоэл: И вот как это происходит» («Billy Joel: And So It Goes») выйдет в июле на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщил Forbes.
Картина будет состоять из двух частей. Первую представят 18 июля, а вторая появится на платформе 25 июля. Обе серии кинопроекта можно будет увидеть как на стриминге, так и в эфире телеканала HBO.
Фильм исследует жизнь и музыку Билли Джоэла, рассказывая о его любовных отношениях, утратах и трудностях, которые подпитывали творчество артиста. Ленту сняла Сьюзан Лейси, работавшая над картинами о Джейн Фонде и Стивене Спилберге.
«Для тех, кто думает, что знает историю Джоэла, а также для тех, кто не так хорошо с ней знаком, я считаю, что этот двухсерийный фильм — одновременно и откровение, и сюрприз», — отметила Лейси.
Продюсерами проекта выступили Джессика Левин и Том Хэнкс. Производством документального кино занимались Pentimento Productions, Hazy Mills Productions, Playtone и HBO Documentary Films.