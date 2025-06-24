Звезду «Кобры Кай» Мартина Коува выгнали с фан-встречи, после того как он укусил коллегу

Когда актриса вскрикнула от боли, Коув якобы начал целовать ее руку в том месте, в которое укусил. Алисия Ханна-Ким рассказала о произошедшем мужу, который был на мероприятии, и они вместе подошли к обидчику, чтобы выяснить отношения. Коув разозлился и сказал, что просто пытался пошутить и разрядить обстановку. Он добавил, что они все время в шутку дрались на съемочной площадке «Кобры Кай».