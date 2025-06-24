Звезду «Кобры Кай» Мартина Коува выгнали с фан-встречи, после того как он укусил коллегу

Звезда сериала «Кабра Кай» Мартин Коув укусил актрису Алисию Ханну-Ким, после чего его попросили покинуть фан-мероприятие. Об этом сообщает Variety.
Инцидент произошел 22 июня на фестивале Summer Con в штате Вашингтон. Коув и Ханна-Ким снимались в одном сериале «Кабра Кай» и пришли на VIP-встречу с фанатами. Ханна-Ким рассказала офицеру полиции, который работал в VIP-секции, что она похлопала Коува по плечу, чтобы поздороваться, после чего тот внезапно схватил ее за руку и укусил «так сильно, что чуть не пошла кровь».
Когда актриса вскрикнула от боли, Коув якобы начал целовать ее руку в том месте, в которое укусил. Алисия Ханна-Ким рассказала о произошедшем мужу, который был на мероприятии, и они вместе подошли к обидчику, чтобы выяснить отношения. Коув разозлился и сказал, что просто пытался пошутить и разрядить обстановку. Он добавил, что они все время в шутку дрались на съемочной площадке «Кобры Кай».
Ханна-Ким сообщила офицеру, что не будет подавать заявление о нападении, но «хотела бы, чтобы протокол был составлен на случай, если подобное повторится». Коува попросили покинуть мероприятие, а один из сотрудников посоветовал ему больше так не шутить.
Премьера сериала «Кобра Кай» о Джонни Лоуренсе, который, переживая кризис, решил возродить школу карате, состоялась в 2018 году. Шестой сезон сериала вышел в трех частях. Первая появилась 18 июля 2024 года, вторая — 15 ноября 2024 года, а третья, заключительная часть — 13 февраля 2025 года.