Исследование: 84% россиян употребляют фастфуд

Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда
Звезду «Кобры Кай» Мартина Коува выгнали с фан-встречи, после того как он укусил коллегу
В Англии два молодых медведя сбежали из вольера и за час съели недельный запас меда
В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц
СМИ: в России начали продавать ломтики хлеба поштучно — за 13 рублей каждый
Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон
Дженсен Эклс намекнул на воссоединение с актерами «Сверхъестественного» в сериале «Пацаны»
Летний кинотеатр в «Музеоне» откроется фильмом «Питер FM» и концертом «Город 312»
Московский театр «Пространство „Внутри“» впервые отправится с гастролями в Петербург
В Ростовской области экскаватор отвез верблюда на свидание с самкой
Триллер «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 14 августа
«Чтиво Фест» от Сергея Минаева объединит музыку и увлекательные истории на московском «Хлебозаводе»
В Китае отец запретил дочери вести блог, поскольку она «слишком красива» для этого
Сериал «Разочарованные» о женской дружбе стартует в Okko 7 июля
Историк моды Александр Васильев хочет вернуться на российское ТВ после окончания СВО
В Париже Диснейленд арендовали для «свадьбы» с 9-летней девочкой
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
«Это было трудное время»: Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков
Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley
Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»
Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах»
Tyler, The Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»
«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта
Россияне столкнулись с ограничением качества трансляций на Twitch до 720p
Hulu показал трейлер сериала «Вашингтон Блэк» со Стерлингом Брауном
Онлайн-кинотеатр Start экранизирует роман «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн
Дакота Джонсон соблазняет мужа Адрии Архоны в трейлере «Нескромных»
Скончался поэт Джеймс Ллойдович Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк»

Исследование: 84% россиян употребляют фастфуд

Фото: Karolina Kołodziejczak/Unsplash

84% россиян употребляют фастфуд, и только 16% избегают вредной еды. Об этом написал «Инк» со ссылкой на исследование центра аналитики МТС AdTech.

Согласно ему, граждане России тратят в заведениях фастфуда в среднем по 450 рублей за один раз. Интересно, что за прошедший год средний чек в ресторанах вырос в 3,3 раза, а вот в фастфуд-сетях остался прежним.

Тем не менее около трети опрошенных (37%) сократили потребление бургеров, хотдогов и подобной еды. Половина респондентов не изменила своих привычек. Чаще стали питаться фастфудом 14% россиян, часто из‑за нехватки времени на готовку.

Наиболее популярным фастфуд оказался в Центральном федеральном округе, а наименее — в Дальневосточном, Сибирском и Южном.

«Развитие в регионах — одна из точек роста для рынка ресторанов быстрого питания. Поэтому мы видим, как рекламодатели все внимательнее относятся к региональной специфике, запуская свои рекламные кампании, и все больше тратят на рекламные инструменты, позволяющие делать максимально точный геотаргетинг», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

В исследовании приняли участие 2000 россиян старше 18 лет. Опрос провели в мае 2025 года. Он показал, что россияне едят в заведениях фастфуда в 5,8 раза чаще, чем в ресторанах.

Расскажите друзьям
Теги:
МТС