Исследование: 84% россиян употребляют фастфуд

84% россиян употребляют фастфуд, и только 16% избегают вредной еды. Об этом написал «Инк» со ссылкой на исследование центра аналитики МТС AdTech.
Согласно ему, граждане России тратят в заведениях фастфуда в среднем по 450 рублей за один раз. Интересно, что за прошедший год средний чек в ресторанах вырос в 3,3 раза, а вот в фастфуд-сетях остался прежним.
Тем не менее около трети опрошенных (37%) сократили потребление бургеров, хотдогов и подобной еды. Половина респондентов не изменила своих привычек. Чаще стали питаться фастфудом 14% россиян, часто из‑за нехватки времени на готовку.
Наиболее популярным фастфуд оказался в Центральном федеральном округе, а наименее — в Дальневосточном, Сибирском и Южном.
«Развитие в регионах — одна из точек роста для рынка ресторанов быстрого питания. Поэтому мы видим, как рекламодатели все внимательнее относятся к региональной специфике, запуская свои рекламные кампании, и все больше тратят на рекламные инструменты, позволяющие делать максимально точный геотаргетинг», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.
В исследовании приняли участие 2000 россиян старше 18 лет. Опрос провели в мае 2025 года. Он показал, что россияне едят в заведениях фастфуда в 5,8 раза чаще, чем в ресторанах.