В Англии два молодых медведя сбежали из вольера и за час съели недельный запас меда

Брат и сестра Миш и Люси, которым по четыре года, выбрались из клетки и направились к продовольственному складу. Там они нашли закуски и мед и всего за час съели недельный запас. Команда смотрителей заметила пропажу животных и вернула их назад. Вернувшись в вольер, колосапые уснули.