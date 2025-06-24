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В Англии два молодых медведя сбежали из вольера и за час съели недельный запас меда

Фото: Benjamin Lehman/Unplush

В английском графстве Девон два молодых медведя выбрались из вольера в парке дикой природы Wildwood Trust и съели недельный запас меда. Инцидент произошел 23 июня, пишет The Independent.

Брат и сестра Миш и Люси, которым по четыре года, выбрались из клетки и направились к продовольственному складу. Там они нашли закуски и мед и всего за час съели недельный запас. Команда смотрителей заметила пропажу животных и вернула их назад. Вернувшись в вольер, колосапые уснули.

По словам сотрудников парка, медведи не представляли никакой опасности для населения. Несмотря на это, пока звери были на свободе, посетителей парка эвакуировали. По протоколу на место прибыла полиция. Сотрудники хотят выяснить, как косолапым удалось сбежать.

Несколько лет назад Миш и Люси нашли брошенными матерью в сугробе в горах Албании. Попытки вернуть их в дикую природу не увенчались успехом, так как они так и не смогли приспособиться к самостоятельной жизни. В 2020 году брата и сестру перевезли в парк Уайлдвуд в графстве Кент, где они прожили шесть месяцев. В 2021 году медведей поселили в парке в графстве Девон.

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