В российских магазинах «Пятерочка» начали продавать ломтики хлеба поштучно. Один кусочек стоит 13 рублей, сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».
Согласно информации медиа, в одном кусочке — 40 грамм. Это в десять раз больше, чем в батоне хлеба. Последний стоит в сети около 42 рублей.
Покупатели посчитали, что новая форма выпуска хлеба будет удобной для тех, кто следит за питанием или живет один. Однако стоимость ломтиков вызвала неодобрение, поскольку они в три раза дороже батона.
В конце лета 2024 года поставщики хлеба и выпечки уведомили ретейлеров о повышении цен на продукцию. Отпускная стоимость увеличиласб на 10-15%.