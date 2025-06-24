Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда
В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц
Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон
Дженсен Эклс намекнул на воссоединение с актерами «Сверхъестественного» в сериале «Пацаны»
Летний кинотеатр в «Музеоне» откроется фильмом «Питер FM» и концертом «Город 312»
Московский театр «Пространство „Внутри“» впервые отправится с гастролями в Петербург
В Ростовской области экскаватор отвез верблюда на свидание с самкой
Триллер «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 14 августа
«Чтиво Фест» от Сергея Минаева объединит музыку и увлекательные истории на московском «Хлебозаводе»
В Китае отец запретил дочери вести блог, поскольку она «слишком красива» для этого
Сериал «Разочарованные» о женской дружбе стартует в Okko 7 июля
Историк моды Александр Васильев хочет вернуться на российское ТВ после окончания СВО
В Париже Диснейленд арендовали для «свадьбы» с 9-летней девочкой
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
«Это было трудное время»: Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков
Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley
Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»
Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах»
Tyler, The Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»
«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта
Россияне столкнулись с ограничением качества трансляций на Twitch до 720p
Hulu показал трейлер сериала «Вашингтон Блэк» со Стерлингом Брауном
Онлайн-кинотеатр Start экранизирует роман «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн
Дакота Джонсон соблазняет мужа Адрии Архоны в трейлере «Нескромных»
Скончался поэт Джеймс Ллойдович Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк»
Барбра Стрейзанд снимется в «Знакомстве с родителями-4» только если ей заплатят «много денег»
Китайскому отелю запретили использовать красных панд в качестве будильника
Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер появились в трейлере фильма «Свадьба моей матери»

СМИ: в России начали продавать ломтики хлеба поштучно — за 13 рублей каждый

Фото: Bas Peperzak/Unsplash

В российских магазинах «Пятерочка» начали продавать ломтики хлеба поштучно. Один кусочек стоит 13 рублей, сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Согласно информации медиа, в одном кусочке — 40 грамм. Это в десять раз больше, чем в батоне хлеба. Последний стоит в сети около 42 рублей.

Покупатели посчитали, что новая форма выпуска хлеба будет удобной для тех, кто следит за питанием или живет один. Однако стоимость ломтиков вызвала неодобрение, поскольку они в три раза дороже батона.

В конце лета 2024 года поставщики хлеба и выпечки уведомили ретейлеров о повышении цен на продукцию. Отпускная стоимость увеличиласб на 10-15%.

Расскажите друзьям