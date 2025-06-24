В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц

Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда
СМИ: в России начали продавать ломтики хлеба поштучно — за 13 рублей каждый
Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон
Дженсен Эклс намекнул на воссоединение с актерами «Сверхъестественного» в сериале «Пацаны»
Летний кинотеатр в «Музеоне» откроется фильмом «Питер FM» и концертом «Город 312»
Московский театр «Пространство „Внутри“» впервые отправится с гастролями в Петербург
В Ростовской области экскаватор отвез верблюда на свидание с самкой
Триллер «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 14 августа
«Чтиво Фест» от Сергея Минаева объединит музыку и увлекательные истории на московском «Хлебозаводе»
В Китае отец запретил дочери вести блог, поскольку она «слишком красива» для этого
Сериал «Разочарованные» о женской дружбе стартует в Okko 7 июля
Историк моды Александр Васильев хочет вернуться на российское ТВ после окончания СВО
В Париже Диснейленд арендовали для «свадьбы» с 9-летней девочкой
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
«Это было трудное время»: Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков
Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley
Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»
Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах»
Tyler, The Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»
«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта
Россияне столкнулись с ограничением качества трансляций на Twitch до 720p
Hulu показал трейлер сериала «Вашингтон Блэк» со Стерлингом Брауном
Онлайн-кинотеатр Start экранизирует роман «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн
Дакота Джонсон соблазняет мужа Адрии Архоны в трейлере «Нескромных»
Скончался поэт Джеймс Ллойдович Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк»
Барбра Стрейзанд снимется в «Знакомстве с родителями-4» только если ей заплатят «много денег»
Китайскому отелю запретили использовать красных панд в качестве будильника
Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер появились в трейлере фильма «Свадьба моей матери»

В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц

Фото: Игорь Антипов/Unplash

Ученые из Университета Рединга в Великобритании предположили, что в течение ближайших ста лет с лица земли могут исчезнуть более 500 видов птиц. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на публикацию в журнале Nature Ecology and Evolution.

Авторы проанализировали данные почти по 10 тыс. видов птиц, используя информацию Международного союза охраны природы (IUCN). Ведущий автор исследования Керри Стюарт отметила, что на Земле к 2125-му исчезнет больше пернатых, чем за последние 500 лет. В их числе — тупик, европейская горлица и большая дрофа. Их потеря может разрушить экосистемы по всему миру. «Мы столкнулись с беспрецедентным в наше время кризисом вымирания птиц», — сказала Стюарт.

Причинами вымирания пернатых исследователи назвали разрушение их естественной среды из‑за расширения сельскохозяйственных земель, вырубку лесов и изменения климата. Однако, по словам Стюарт, даже если прекратить все вредные воздействия немедленно, около 250 видов все равно окажутся обречены, потому что уже находятся на грани исчезновения.

«Многие птицы находятся в очень уязвимом положении, нужны целевые программы по разведению этих птиц в неволе и восстановлению их среды обитания, чтобы спасти уникальные виды», — пояснила ученая.

В качестве успешного примера эксперты приводят калифорнийского кондора, который исчез в дикой природе в 1987 году. В неволе содержалось около 22 птиц, которых затем разводили и выпускали на волю. Как утверждают в The Guardian, сейчас их популяция составляет 350 особей.

Еще раньше, в 1870-х годах, в Великобритании вымерла выпь, поскольку ее водно-болотные угодья были осушены для нужд сельского хозяйства. Теперь благодаря восстановлению среды обитания популяция выпи достигла самого высокого уровня за последние 200 лет: в прошлом году было зарегистрировано более 280 самцов.

Несмотря на это, профессор Мануэла Гонсалес-Суарес подчеркнула, что около 250–350 видов потребуют дополнительных мер по сохранению их вида в следующем столетии. «Не существует волшебной пилюли для решения кризиса вымирания. Охраняемые территории могут играть ключевую роль, в то время как снижение угроз со стороны сельского хозяйства, лесозаготовок, рыболовства, охоты и других источников имеет решающее значение. Однако некоторые виды требуют целенаправленных усилий по восстановлению», — добавил главный научный сотрудник BirdLife International Стюарт Бутчарт, который не принимал участия в исследовании.

Недавно исследователи из Британской антарктической службы (BAS) сделали неутешительные прогнозы и по поводу антарктических тюленей. Ученые выяснили, что их популяция резко сокращается из‑за таяния морского льда.

Расскажите друзьям