В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц

Авторы проанализировали данные почти по 10 тыс. видов птиц, используя информацию Международного союза охраны природы (IUCN). Ведущий автор исследования Керри Стюарт отметила, что на Земле к 2125-му исчезнет больше пернатых, чем за последние 500 лет. В их числе — тупик, европейская горлица и большая дрофа. Их потеря может разрушить экосистемы по всему миру. «Мы столкнулись с беспрецедентным в наше время кризисом вымирания птиц», — сказала Стюарт.
Причинами вымирания пернатых исследователи назвали разрушение их естественной среды из‑за расширения сельскохозяйственных земель, вырубку лесов и изменения климата. Однако, по словам Стюарт, даже если прекратить все вредные воздействия немедленно, около 250 видов все равно окажутся обречены, потому что уже находятся на грани исчезновения.
«Многие птицы находятся в очень уязвимом положении, нужны целевые программы по разведению этих птиц в неволе и восстановлению их среды обитания, чтобы спасти уникальные виды», — пояснила ученая.
В качестве успешного примера эксперты приводят калифорнийского кондора, который исчез в дикой природе в 1987 году. В неволе содержалось около 22 птиц, которых затем разводили и выпускали на волю. Как утверждают в The Guardian, сейчас их популяция составляет 350 особей.
Еще раньше, в 1870-х годах, в Великобритании вымерла выпь, поскольку ее водно-болотные угодья были осушены для нужд сельского хозяйства. Теперь благодаря восстановлению среды обитания популяция выпи достигла самого высокого уровня за последние 200 лет: в прошлом году было зарегистрировано более 280 самцов.
Несмотря на это, профессор Мануэла Гонсалес-Суарес подчеркнула, что около 250–350 видов потребуют дополнительных мер по сохранению их вида в следующем столетии. «Не существует волшебной пилюли для решения кризиса вымирания. Охраняемые территории могут играть ключевую роль, в то время как снижение угроз со стороны сельского хозяйства, лесозаготовок, рыболовства, охоты и других источников имеет решающее значение. Однако некоторые виды требуют целенаправленных усилий по восстановлению», — добавил главный научный сотрудник BirdLife International Стюарт Бутчарт, который не принимал участия в исследовании.
Недавно исследователи из Британской антарктической службы (BAS) сделали неутешительные прогнозы и по поводу антарктических тюленей. Ученые выяснили, что их популяция резко сокращается из‑за таяния морского льда.