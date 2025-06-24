В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц

Авторы проанализировали данные почти по 10 тыс. видов птиц, используя информацию Международного союза охраны природы (IUCN). Ведущий автор исследования Керри Стюарт отметила, что на Земле к 2125-му исчезнет больше пернатых, чем за последние 500 лет. В их числе — тупик, европейская горлица и большая дрофа. Их потеря может разрушить экосистемы по всему миру. «Мы столкнулись с беспрецедентным в наше время кризисом вымирания птиц», — сказала Стюарт.