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Дженсен Эклз намекнул на воссоединение с актерами «Сверхъестественного» в сериале «Пацаны»

Кадр: Warner Bros. Television

Звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклз заявил, что воссоединится с коллегами по проекту в пятом сезоне шоу «Пацаны». Об этом он сказал в телешоу Джимми Фэллона.

Эклз напомнил, что создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке также выступает шоураннером и сценаристом «Пацанов». «Когда ему нравится работать с кем‑то, он хочет продолжать работать с ними», — отметил актер.

Видео: FallonTonight/X

По словам Эклза, Крипке захотел собрать актерский состав «Сверхъестественного» снова и «немного поднять рейтинги». «Не то чтобы шоу это нужно», — добавил артист. Зрители смогут увидеть вновь вместе его, Джареда Падалеки и Мишу Коллинза.

«Это будет немного безумным, ведь мы 15 лет вместе, так что мы немного оторвались. У нас есть история, и есть дом, который мы построили и смогли разрушить так, как хотели», — сказал Эклз.

Работу с коллегами актер охарактеризовал как «действительное хорошее время». В каком эпизоде нового сезона «Пацанов» появятся артисты «Сверхъестественного», Эклз не уточнил.

Сериал «Пацаны» вышел в 2019 году на стриминговом сервисе Prime Video. Он рассказа о мире, где супергерои стали настоящими звездами, но оказались не самыми приятными людьми. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

Второй сезон шоу представили осенью 2020 года, третий — летом 2022-го, четвертый — летом 2024-го. Премьера пятого сезона ожидается в 2026 году.

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