Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон

Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» (Kakegurui) получит продолжение. Об этом сообщает Varuety.
Первый сезон шоу вышел на Netflix 15 мая. После премьеры он еще три недели оставался в топе-10 лучших англоязычных сериалов платформы.
По сюжету подростки соревнуются за право попасть в элитную частную академию St. Dominic’s. В этом престижном заведении социальный статус студентов определяется успехами в азартных играх. Однажды туда поступает девушка по имени Юмэко, чье появление может разрушить сформировавшиеся устои.
В актерский состав картины вошли Мика Мартино, Айо Соланке, Ив Эдвардс, Клара Александрова, Хантер Кардинал, Анвен О’Дрисколл, Авива Монгилло, Лора Афельски, Дориан Джордано, Эмма Элль Патерсон, Райан Сазерленд и Питер Аутербридж. «Я невероятно рад за наших замечательных поклонников „Ставки“ со всего мира, которые смогут насладиться еще одним сезоном, а также за то, что этот невероятный актерский состав и съемочная группа вернутся в St. Dominic’s ради новых азартных игр и всеобщего безумия», — сказал режиссер и шоураннер Саймон Барри. Он также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Джеффом Ф. Кингом, Дэвидом Фортье, Иваном Шнеебергом, Джоном Резерфордом и Ником Нантеллом.
Подробности нового сезона не сообщаются. Первый получил 60% положительных рецензий от критиков и 79% от зрителей на Rotten Tomatoes. Оригинальная манга «Безумный азарт», созданная Хомурой Кавамото и Тору Наомурой, издается с 2014 года.