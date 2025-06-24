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Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон

Фото: Netflix

Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» (Kakegurui) получит продолжение. Об этом сообщает Varuety.

Первый сезон шоу вышел на Netflix 15 мая. После премьеры он еще три недели оставался в топе-10 лучших англоязычных сериалов платформы.

По сюжету подростки соревнуются за право попасть в элитную частную академию St. Dominic’s. В этом престижном заведении социальный статус студентов определяется успехами в азартных играх. Однажды туда поступает девушка по имени Юмэко, чье появление может разрушить сформировавшиеся устои.

В актерский состав картины вошли Мика Мартино, Айо Соланке, Ив Эдвардс, Клара Александрова, Хантер Кардинал, Анвен О’Дрисколл, Авива Монгилло, Лора Афельски, Дориан Джордано, Эмма Элль Патерсон, Райан Сазерленд и Питер Аутербридж. «Я невероятно рад за наших замечательных поклонников „Ставки“ со всего мира, которые смогут насладиться еще одним сезоном, а также за то, что этот невероятный актерский состав и съемочная группа вернутся в St. Dominic’s ради новых азартных игр и всеобщего безумия», — сказал режиссер и шоураннер Саймон Барри. Он также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Джеффом Ф. Кингом, Дэвидом Фортье, Иваном Шнеебергом, Джоном Резерфордом и Ником Нантеллом.

Подробности нового сезона не сообщаются. Первый получил 60% положительных рецензий от критиков и 79% от зрителей на Rotten Tomatoes. Оригинальная манга «Безумный азарт», созданная Хомурой Кавамото и Тору Наомурой, издается с 2014 года.

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