Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон

В актерский состав картины вошли Мика Мартино, Айо Соланке, Ив Эдвардс, Клара Александрова, Хантер Кардинал, Анвен О’Дрисколл, Авива Монгилло, Лора Афельски, Дориан Джордано, Эмма Элль Патерсон, Райан Сазерленд и Питер Аутербридж. «Я невероятно рад за наших замечательных поклонников „Ставки“ со всего мира, которые смогут насладиться еще одним сезоном, а также за то, что этот невероятный актерский состав и съемочная группа вернутся в St. Dominic’s ради новых азартных игр и всеобщего безумия», — сказал режиссер и шоураннер Саймон Барри. Он также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Джеффом Ф. Кингом, Дэвидом Фортье, Иваном Шнеебергом, Джоном Резерфордом и Ником Нантеллом.