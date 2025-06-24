Летний кинотеатр в «Музеоне» откроется фильмом «Питер FM» и концертом «Город 312»

Выступление стартует 26 июня в 20.15, за ним последует автограф сессия, а сам киносеанс начнется в 21.10. Фильм представят исполнительница главной роли Екатерина Федулова и продюсеры «Питер FM» Игорь Толстунов и Елена Гликман.