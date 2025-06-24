Летний кинотеатр в «Музеоне» откроется фильмом «Питер FM» и концертом «Город 312»

26 июня в парке искусств «Музеон» возобновит работу летний кинотеатр «Москино». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сети кинотеатров.
Фильмом открытия станет романтическая мелодрама «Питер FM». Перед самим сеансом на площадке выступит группа «Город 312», чья композиция «Вне зоны доступа» стала одной из визитных карточек фильма.
Выступление стартует 26 июня в 20.15, за ним последует автограф сессия, а сам киносеанс начнется в 21.10. Фильм представят исполнительница главной роли Екатерина Федулова и продюсеры «Питер FM» Игорь Толстунов и Елена Гликман.
В этом году в репертуар летнего кинотеатра «Москино» войдет авторское кино, новинки кинопроката, фестивальные хиты и классические ленты. Некоторые фильмы будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.
К новому сезону кинотеатр оборудовали крышей и расширили число мест до 190. Следить за расписанием сеансов и покупать билеты можно на «Афише». Цены варьируются от 700 до 850 рублей.
Впервые «Москино Музеон» открылся в августе 2020 года. В 2021-м в голосовании проекта «Активный гражданин» площадка была признана самым комфортным кинотеатром под открытым небом в парках Москвы.