Московский театр «Пространство „Внутри“» впервые отправится с гастролями в Петербург

16 июля, в 18.00 и 20.00, на Новой сцене Александринского театра зрителям представят спектакль «Зеркало». В камерной драме сыграют Павел Табаков и Савва Савельев. Они исполнят роли профессора искусств и редактора мюнхенского радио, которые спорят о словах и их смыслах. Один хочет вырезать из эфира слово «Бог», второй пытается понять зачем. В основу Савельев взял рассказ Генриха Белля, но у него это не сатира, а разговор о времени, страхах, цензуре и вере.