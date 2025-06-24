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Московский театр «Пространство „Внутри“» впервые отправится с гастролями в Петербург

Фото: Пространство «Внутри»

15 и 16 июля в Петербурге пройдут гастроли московского независимого театрального пространства «Внутри», организованные совместно с компанией «Афиша». В программе — две постановки режиссера и драматурга Саввы Савельева: «Петушки» с Александром Горчилиным и «Зеркало» с Павлом Табаковым. Обе — о близости, памяти и умении слышать друг друга.

15 июля на сцене Театра на Васильевском покажут спектакль «Петушки». Показы пройдут в 19.00 и 21.00. Главную роль Венедикта Ерофеева исполнит Александр Горчилин. По сюжету пять человек застревают на Курском вокзале, так как отменены все поезда. Пока пассажиры ждут, из их диалогов, музыки и воспоминаний рождается спектакль.

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© Пространство «Внутри»
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© Пространство «Внутри»
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© Пространство «Внутри»

16 июля, в 18.00 и 20.00, на Новой сцене Александринского театра зрителям представят спектакль «Зеркало». В камерной драме сыграют Павел Табаков и Савва Савельев. Они исполнят роли профессора искусств и редактора мюнхенского радио, которые спорят о словах и их смыслах. Один хочет вырезать из эфира слово «Бог», второй пытается понять зачем. В основу Савельев взял рассказ Генриха Белля, но у него это не сатира, а разговор о времени, страхах, цензуре и вере.

Обе постановки созданы в пространстве «Внутри» — независимом театре, работающем в Москве с 2021 года. Пространство, задуманное архитектором и театральным энтузиастом Олегом Карлсоном, работает как лаборатория живого театра — без дирекции, фиксированного репертуара и строгих рамок. Здесь спектакли появляются не по графику, а по внутренней необходимости говорить. Среди постоянных резидентов — «Театр взаимных действий», «Мастерская Брусникина» и театр «Место».

Зеркало
Спектакль / июль
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