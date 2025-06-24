Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Владимир Путин подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении. Документ опубликован на портале правовых актов.
Закон предполагает создание в России национального мессенджера. На этой платформе также можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи.
Пользователи будут передавать в сервис инормацию о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая данные паспорта и других документов.
Платформа позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. Например, при покупках, требующих подтверждение возраста, или при заселении в гостиницу.
В мессенджер также собираются переместить все «образовательные сервисы и чаты, используемые в настоящее время учебными заведениями всех уровней».
Созданием и запуском многофункциональной платформы займется организация, которую определит правительство России. В Минцифры говорили, что национальный сервис планируют развивать на базе мессенджера Max от VK. Его бета-версию запустили в конце марта.