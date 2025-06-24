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В Ростовской области экскаватор отвез верблюда на свидание с самкой

В Ростовской области 500-килограммового верблюда пришлось везти на свидание с помощью спецтехники. Об этом представители местного парка «Малинки» рассказали «Подъему».

По словам сотрудников, двугорбый верблюд Тошу массой 489 кг наотрез отказался самостоятельно переходить в просторный вольер, «где его заждались три прекрасные самки».

«На новой территории подготовлены луговые поля для комфортного питания. Иммобилизация техникой — крайне редкая мера, но иногда необходимая. Мы использовали широкие стропы, грузоподъемный кран и медикаментозную поддержку ветеринаров», — пояснили в парке.

В прошлом году животное уже сопротивлялось переезду на 100 метров, будучи «противником любых перемен».

Для четверых верблюдов подготовлено свыше 150 квадратных метров вместо минимальных 40. В парке уверены, что Тоша будет «абсолютно счастлив в отличной компании», когда освоится.

Ранее «Малинки» прославились побегом кенгуру Сиднея, перепрыгнувшего забор и удивившего местных рыбаков.

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