Триллер «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 14 августа

Компания Global Film выпустит в российский прокат survival-триллер «Эдем», основанный на реальных событиях. Премьера состоится 14 августа, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.
В основе сюжета лежит реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на одном из Галапагосских островов. В 1939 году это место стало пристанищем для людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. К коммуне присоединилась скандальная баронесса Элоиза Боске де Вагнер Уэрхорн. Ее интриги и жажда власти превратили райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накалился до предела и привел к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.
Режиссером, продюсером и автором сценария ленты выступил двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард, постановщик картин «Игры разума», «Гонка», «Нокдаун», «Аполлон 13», «Код да Винчи». Ховард 15 лет пытался разобраться в этой истории, чтобы понять, что же случилось на острове на самом деле.
Премьера фильма состоялась в прошлом году на Международном кинофестивале в Торонто. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу («Молодой Папа», «Шерлок Холмс»), Ана де Армас («Балерина», «Достать ножи»), Ванесса Кирби («Фантастическая четверка. Первые шаги», «Миссия невыполнима: Последствия»), Даниель Брюль («Бесславные ублюдки», «Гонка») и Сидни Суини («Белый лотос», «Рассказ служанки»).
«Этот проект — глубокое погружение в психику персонажей, поэтому мне нужны были актеры с особым видением, которые смогут раскрыть сложные характеры героев с нужным балансом химии, таинственности и долей черного юмора», — отметил режиссер.
В августе в российский прокат также впервые выйдет культовое киберпанк-аниме «Призрак в доспехах» («Ghost in the Shell») 1995 года. Показы в кинотеатрах начнутся 28 августа.