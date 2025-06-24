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«Чтиво Фест» от Сергея Минаева объединит музыку и увлекательные истории на московском «Хлебозаводе»

Фото: «Чтиво»

Журнал Сергея Минаева «Чтиво» проведет первый собственный фестиваль на «Хлебозаводе». Ивент пройдет 30 августа, билеты уже доступны на сайте издания.

«Дата выбрана не случайно: редакция приглашает читателей и зрителей Сергея Минаева подвести итоги лета и обсудить истории, которые оно нам подарило», — отмечают представители проекта.

Фестиваль разделен на несколько тематических зон, три из которых станут основными.

Главная сцена «Ностальгия» представит живые выступления легендарных артистов, чьи песни знают с детства, например, Валерия Сюткина, Найка Борзова и «Город 312». В зоне «Истории» Сергей Минаев на протяжении дня будет брать интервью у героев «Чтива» вроде научпопера Александра Файба и журналиста Отара Кушанашвили, а также выступят стендап-комики. Малую сцену «Звук» отдадут молодым и актуальным музыкантам, например, романтичной певице Terelya. Лайнап активно пополняется новыми именами.

Журнал «Чтиво» был запущен Минаевым в ноябре 2024 года. Проект посвящен историческим процессам и и их влиянию на современную жизнь, а гостями издания становятся звезды вроде Евгения Цыганова, Сергея Шакурова, Гуфа и других известных артистов.

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