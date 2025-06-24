В Китае отец запретил дочери вести блог, поскольку она «слишком красива» для этого

В Китае отец местной блогерши Чжан Шэньсиньран запретил ей вести соцсети, поскольку это занятие не подходит «слишком красивым» девушкам. Об этом сообщает China Morning Post.
Шэньсиньран учится в университете Цинхуа — одном из лучших высших заведений Китая. Семья девушки живет в деревне в уезде Чжаоань провинции Фуцзянь. Когда Чжан поступила в вуз, родственники дали ей 105 тыс. юаней (более 1 млн рублей) за то, что она стала первой из их села, кто поступил в столь престижный университет.
Девушка пожертвовала деньги бедным студентам, и об этом написали несколько СМИ. Фото девушки стали вирусными в интернете. Пользователи соцсетей отмечали, что она похожа на известную китайскую актрису Чэнь Дулин. Сама Чжан не сидела в сети и завела блог лишь несколько месяцев назад.
Студентка третьего курса рассказывала о своей жизни и иногда проводила прямые трансляции. Шэньсиньран была блогером до тех пор, пока ее отец, Чжан Цзятянь, который сам ведет блог о семейном образовании, запретил дочери вести прямые эфиры.
«Ее видео собрали огромное количество просмотров. Она также получила предложения о работе в рекламе. Десятки тысяч людей смотрели ее прямые трансляции. Но я не поддерживаю это, потому что это не подходит для девушек, которые слишком красивы», — сказал Чжан Цзятянь.
История вызвала бурную дискуссию в социальных сетях Китая. Некоторые пользователи посчитали, что семья Чжан не нуждается в деньгах, и таким образом отец хочет защитить дочь.