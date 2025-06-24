В Китае отец запретил дочери вести блог, поскольку она «слишком красива» для этого

«Ее видео собрали огромное количество просмотров. Она также получила предложения о работе в рекламе. Десятки тысяч людей смотрели ее прямые трансляции. Но я не поддерживаю это, потому что это не подходит для девушек, которые слишком красивы», — сказал Чжан Цзятянь.