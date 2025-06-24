Историк моды Александр Васильев хочет вернуться на российское ТВ после окончания СВО

Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда
В Китае отец запретил дочери вести блог, поскольку она «слишком красива» для этого
Сериал «Разочарованные» о женской дружбе стартует в Okko 7 июля
В Париже Диснейленд арендовали для «свадьбы» с 9-летней девочкой
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
«Это было трудное время»: Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков
Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley
Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»
Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах»
Tyler, The Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»
«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта
Россияне столкнулись с ограничением качества трансляций на Twitch до 720p
Hulu показал трейлер сериала «Вашингтон Блэк» со Стерлингом Брауном
Онлайн-кинотеатр Start экранизирует роман «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн
Дакота Джонсон соблазняет мужа Адрии Архоны в трейлере «Нескромных»
Скончался поэт Джеймс Ллойдович Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк»
Барбра Стрейзанд снимется в «Знакомстве с родителями-4» только если ей заплатят «много денег»
Китайскому отелю запретили использовать красных панд в качестве будильника
Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер появились в трейлере фильма «Свадьба моей матери»
«Гангстерленд» Гая Ричи продлили на второй сезон
Ученые выяснили, как производить парацетамол из пластиковых отходов
Вышел новый трейлер «Weapons» ― хоррора Зака Креггера о таинственной пропаже школьников
Во Франции на музыкальном фестивале 145 человек пожаловались на уколы шприцами
Актер «Театр.doc» Сергей Букреев умер после обморока во время спектакля
Okko объявил о начале съемок нового сезона драмеди «Ира»
Умер трубач «Аукцыона» Юрий Парфенов
Россия планирует ввести безвизовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном
Турист повредил картину XVII века во Флоренции

Историк моды Александр Васильев хочет вернуться на российское ТВ после окончания СВО

Фото: @alexandre_vassiliev

Историк моды Александр Васильев хотел бы вернуться в Россию и вновь стать ведущим на российском ТВ после окончания боевых действий на Украине. Об этом бывший ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале рассказал в интервью литературному критику Галине Юзефович.

«Когда все стихнет, когда будем раны зализывать, я бы хотел вернуться на телевидение либо в интернете открыть канал, сделать цикл программ, которые были бы посвящены культуре русской эмиграции. Всех пяти волн», ― признался телеведущий.

Он хочет назвать цикл таких передач «Дым отечества» и каждый выпуск посвящать одному из выдающихся деятелей культуры из России, которые уехали за границу. По словам Васильева, таких имен можно набрать сотню, если не две.

Делать эту программу историк моды хотел бы именно для российской аудитории, поскольку, по его мнению, большинство в России «уверены, что в эмиграции живут предатели». «Это так смешно слышать. Мы же говорим по-русски», — отметил он.

Александр Васильев вел «Модный приговор» с 2009 по 2022 год. В 2022-м он не поддержал военную операцию на Украине, уволился из программы и переехал во Францию. В декабре 2023-го шоу вернулось в эфир с новым ведущим, стилистом Александром Роговым.

В Европе историк моды занимается выставочными и театральными проектами. К примеру, он собирал костюмы «Русских балетов Дягилева» для выставки в Испании, а также восстанавливал эскизы и делал костюмы для постановки «Весны священной» в парижском театре Гранд-опера.

Расскажите друзьям