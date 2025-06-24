Историк моды Александр Васильев хочет вернуться на российское ТВ после окончания СВО

Историк моды Александр Васильев хотел бы вернуться в Россию и вновь стать ведущим на российском ТВ после окончания боевых действий на Украине. Об этом бывший ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале рассказал в интервью литературному критику Галине Юзефович.
«Когда все стихнет, когда будем раны зализывать, я бы хотел вернуться на телевидение либо в интернете открыть канал, сделать цикл программ, которые были бы посвящены культуре русской эмиграции. Всех пяти волн», ― признался телеведущий.
Он хочет назвать цикл таких передач «Дым отечества» и каждый выпуск посвящать одному из выдающихся деятелей культуры из России, которые уехали за границу. По словам Васильева, таких имен можно набрать сотню, если не две.
Делать эту программу историк моды хотел бы именно для российской аудитории, поскольку, по его мнению, большинство в России «уверены, что в эмиграции живут предатели». «Это так смешно слышать. Мы же говорим по-русски», — отметил он.
Александр Васильев вел «Модный приговор» с 2009 по 2022 год. В 2022-м он не поддержал военную операцию на Украине, уволился из программы и переехал во Францию. В декабре 2023-го шоу вернулось в эфир с новым ведущим, стилистом Александром Роговым.
В Европе историк моды занимается выставочными и театральными проектами. К примеру, он собирал костюмы «Русских балетов Дягилева» для выставки в Испании, а также восстанавливал эскизы и делал костюмы для постановки «Весны священной» в парижском театре Гранд-опера.