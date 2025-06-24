В Париже Диснейленд арендовали для «свадьбы» с 9-летней девочкой

«Это была не свадьба, а постановочная съемка свадьбы с сотней статистов. Они арендовали Диснейленд под видом настоящего бракосочетания», — подчеркнул заместитель прокурора AFP. Двое задержанных (предполагаемый «жених» и 24-летняя гражданка Латвии) остаются под стражей по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.