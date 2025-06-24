В Париже Диснейленд арендовали для «свадьбы» с 9-летней девочкой

Сотрудники парижского Диснейленда сорвали «свадьбу» мужчины с девятилетней девочкой. Об инциденте пишет Le Parisien.
21 июня парк был закрыт для частного мероприятия. Его организатором выступил иностранец, ко входу прибыли сотни гостей. Однако команда площадки вызвала полицию, когда увидела ребенка в свадебном платье.
«Мы выявили серьезные нарушения, быстро оповестили правоохранительные органы, и они оперативно вмешались. Мы полностью сотрудничаем с властями и подали официальную жалобу», — заявили представители Disneyland Paris.
Прокуратура подтвердила задержание четырех человек: предполагаемого 22-летнего «жениха» (предположительно, британец), 41-летнюю мать ребенка (гражданка Украины) и двух граждан Латвии (55 и 24 года). Медицинское освидетельствование показало, что девочка «не подвергалась насилию или принуждению».
«Это была не свадьба, а постановочная съемка свадьбы с сотней статистов. Они арендовали Диснейленд под видом настоящего бракосочетания», — подчеркнул заместитель прокурора AFP. Двое задержанных (предполагаемый «жених» и 24-летняя гражданка Латвии) остаются под стражей по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Свидетель, присутствовавший в парке, опроверг заявления о съемках: «Никто не упоминал о съемках. Все думали, что это настоящая свадьба. Мы были ошеломлены, увидев ребенка-невесту. Персонал Disney среагировал безупречно».
Одна из статисток рассказала France Inter: «Я увидела панику сотрудников, а затем в окне — маленького ребенка в свадебном платье на руках у женщины. Тогда я поняла, как она юна».