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«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»

Фото: пресс-материалы

«Лермонтов» Бакура Бакурадзе станет фильмом открытия кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября. Об этом «Афише Daily» сообщили представители смотра.

«Существует определенный стереотип „фильма открытия“, в который „Лермонтов“ не вписывается никак. И пусть. Его главный герой тоже никак не „вписывался“. Один из самых ожидаемых фильмов года, „Лермонтов“ рассказывает известную всем со школьной скамьи историю последнего дня великого поэта, невеликого (во всех смыслах) человека, наполняя строчки учебника тактильной подлинностью жизни, его сгущенным в кавказских горах воздухом», ― отметил программный директор кинофестиваля Стас Тыркин.

Картина расскажет о последнем дне жизни поэта — 15 июля 1841 года. В этот день у подножия горы Машук в Пятигорске состоялась его роковая дуэль с майором Николаем Мартыновым. Съемки ленты проходили в Пятигорске осенью 2024 года.

Главную роль в фильме сыграл российский стендап-комик Илья Озолин. В актерский состав также вошли Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и Уршула Малка.

По словам Бакурадзе, он решил снять кино про Лермонтова, когда ехал в Грузию с детьми. Они проезжали Пятигорск и решили посмотреть на место гибели поэта.

«Я увидел просто картину, как он, молодой, 26-летний, едет на дуэль. Практически все фильмы рождаются из какого‑то одного кадра, одного образа. И я увидел, как он скачет к месту дуэли. Лермонтов, в тот момент, когда я начал писать о нем, был ровно в два раза младше меня. Его судьба привлекает внимание. И когда ты окунаешься в нее — я прочел и изучил фактически все, что было про него написано, — его судьба заставляет тебя ее изучать, думать о нем», ― поделился режиссер.

Внеконкурсный показ предыдущего фильма Бакурадзе ― «Снег в моем дворе» ― закрывал прошлогодний «Маяк». «Лермонтов» выйдет в российский прокат 16 октября.

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