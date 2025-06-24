«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»

«Я увидел просто картину, как он, молодой, 26-летний, едет на дуэль. Практически все фильмы рождаются из какого‑то одного кадра, одного образа. И я увидел, как он скачет к месту дуэли. Лермонтов, в тот момент, когда я начал писать о нем, был ровно в два раза младше меня. Его судьба привлекает внимание. И когда ты окунаешься в нее — я прочел и изучил фактически все, что было про него написано, — его судьба заставляет тебя ее изучать, думать о нем», ― поделился режиссер.