Сериал «Разочарованные» о женской дружбе стартует в Okko 7 июля

Okko начнет показ драмеди-сериала «Разочарованные» Дениса Виленкина 7 июля. Проект производства «Марс Медиа» расскажет историю трех женщин, чья случайная встреча перерастет в неожиданную дружбу.
Судьба сводит Веру, Надежду и Любовь на тематической вечеринке. Это случайное знакомство заставляет их посмотреть на жизнь с ранее неизвестной стороны.
Вера разочаровалась в мужчинах из‑за измены бывшего парня. Теперь она меняет партнеров и избегает серьезных отношений.
Надежда надеется спасти потухшие отношения с женихом, однако знакомство с красавцем-норвежцем вызывает в ней сомнения о браке.
Любовь всегда эмоционально вкладывается в отношения, но ее чувства остаются без ответа. Она влюбляется в женатого и решает бороться за него, несмотря на чувство вины и одиночества.
Каждой из героинь предстоит переосмыслить свое место в мире и не потеряться в непростом переходе из молодости в зрелый возраст.
Главные роли сыграли Эрика Булатая («Расплата»), Лиза Шакира («Мажор»), Софья Гершевич («Уроки фарси»). Их партнерами на экране стали Дмитрий Ендальцев («По любви»), Аскар Ильясов («Нулевой пациент»), Вольфганг Черни («Иные»), Алексей Розин («Вампиры средней полосы»), Роман Евдокимов («Фишер»), Любовь Толкалина («Инсомния») и Гриша Верник («Кентавр»).
Режиссером выступил Денис Виленкин, сценарий написали Евгения Громова («Плейлист волонтера») и Дарья Раньковская.