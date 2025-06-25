В Москве запустили свадебные туры в КНДР

Московское пранк-агентство «Белая спина» запустило услугу свадебных туров в столицу КНДР, пишет «Москвич Mag».
Организаторы называют тур «незабываемым стартом семейной жизни». Стоит он около 530 тыс. рублей. Согласно его описанию, «гарантирована безопасная и организованная программа». В пакет входят перелет или поезд, оформление виз, проживание на пляжном курорте Расон и церемония в традициях КНДР.
В программу включены фотосессии на фоне памятников Пхеньяна и экскурсии по достопримечательностям. Доступны два маршрута до КНДР: через Хабаровск до Пхеньяна на поезде или через Владивосток до Пхеньяна на самолете. Подача виз проходит через аккредитованные структуры, а в расширенный пакет входит тур по городам страны.
Российские зумеры предпочитают свадьбы в стиле рэп-вечеринки или bikini party, говорится в недавнем исследовании. Вместо пышных свадеб востребован камерный формат в загородных клубах или у себя на даче. В топе также балы в стиле Наташи Ростовой или свадьбы в формате a la russe. Среди зумеров, кроме того, популярны торжества с адаптированными традициями: большим бургером вместо каравая или шаурмой вместо торта.