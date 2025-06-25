В Москве запустили свадебные туры в КНДР

В программу включены фотосессии на фоне памятников Пхеньяна и экскурсии по достопримечательностям. Доступны два маршрута до КНДР: через Хабаровск до Пхеньяна на поезде или через Владивосток до Пхеньяна на самолете. Подача виз проходит через аккредитованные структуры, а в расширенный пакет входит тур по городам страны.