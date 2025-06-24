«Это было трудное время»: Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков

61-летний актер вспомнил, что тогда был «почти на коленях» и ему «чертовски нужно было проснуться в некоторых вещах». «Я пробовал все подряд, все, что мне предлагали… Это было трудное время. Мне нужно было перезагрузиться», ― отметил Питт.