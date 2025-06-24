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«Это было трудное время»: Брэд Питт рассказал, как ходил на собрания анонимных алкоголиков

Фото: Apple Studios

Брэд Питт на подкасте Armchair Expert поделился, как впервые посетил собрание анонимных алкоголиков. Это произошло после развода с Анджелиной Джоли в 2016 году.

61-летний актер вспомнил, что тогда был «почти на коленях» и ему «чертовски нужно было проснуться в некоторых вещах». «Я пробовал все подряд, все, что мне предлагали… Это было трудное время. Мне нужно было перезагрузиться», ― отметил Питт.

Обладатель «Оскара» признался, что сперва ему было тяжело делиться своей историей на групповых сессиях, но потом его вдохновило, что «все были очень открыты». «Я подумал, что это невероятно — мужчины делятся своими слабостями, ошибками, желаниями, болями — и при этом с изрядной долей юмора», ― добавил он.

По информации СМИ, алкогольная зависимость Питта стала одной из причин распада его брака с Джоли. Последней каплей стал эпизод в самолете, когда, по словам Джоли, актер ударил ее и одного из их детей.

В интервью 2019 года Питт рассказывал, что «дошел до предела» и поэтому «отнял у себя привилегию пить».

По данным Us Weekly, актер по-прежнему отдален от старших детей, несмотря на «несколько попыток восстановить контакт», но периодически видится с Ноксом и Вивьен. В прошлом мае дочь Питта и Джоли Шайло официально отказалась от фамилии отца, оставив лишь фамилию матери.

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