Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley

Согласно пресс-релизу, который цитирует High Snobiety, рэпер заключил с команией многолетнюю сделку, «которая переопределит творческое будущее бренда». Он займется кураторством дизайна «продуктов, формирующих культуру, в течение следующих трех лет», создаст «совершенно новые стили очков» и «одежду в коллаборации с собственным брендом Cactus Jack. Первые предметы из совместной коллекции уже доступны на сайте артиста.