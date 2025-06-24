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Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley

Фото: Oakley

Трэвис Скотт получил должность «главного визионера» производителя очков Oakley. О начале партнерства бренд объявил в своих соцсетях.

Согласно пресс-релизу, который цитирует High Snobiety, рэпер заключил с команией многолетнюю сделку, «которая переопределит творческое будущее бренда». Он займется кураторством дизайна «продуктов, формирующих культуру, в течение следующих трех лет», создаст «совершенно новые стили очков» и «одежду в коллаборации с собственным брендом Cactus Jack. Первые предметы из совместной коллекции уже доступны на сайте артиста.

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«Дизайн Oakley не похож ни на что, и я хотел стать частью их проекта. Наши продукты смешают наследие Oakley с идеями будущего», — пообещал Скотт.

Представители компании отметили, что Скотт «находился в авангарде культурного ренессанса Oakley». Рэпер последовательно продвигает бренд с 2021 года, постоянно появляется в очках и экипировке Oakley, упоминает его в своих треках.

Таким образом, EssilorLuxottica, материнский холдинг Oakley, усиливает свою связь с рэп-артистами. Недавно другой принадлежащий ему производитель очков Ray-Ban назначил A$AP Rocky своим амбассадором.

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