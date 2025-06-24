Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»

Сюжет продолжения разворачивается через неопределенное время после событий первой части. В центре истории — дальнобойщик Майк МакКанн (Нисон), который отправляется в Непал, чтобы развеять прах покойного брата на вершине Эвереста. Однако путешествие оборачивается кошмаром: туристический автобус, в котором он едет, захватывают наемники. В результате МакКанну и его горной проводнице Дхани (ее сыграла Фань Бинбин) приходится брать ситуацию в свои руки.