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Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»

Фото: Vertical/YouTube

На ютуб-канале Vertical появился первый трейлер фильма «Ледяной драйв-2: Дорога в небеса». Сиквел боевика с Лиамом Нисоном выйдет в зарубежный прокат 27 июня, а уже 1 июля станет доступен в «цифре».

Сюжет продолжения разворачивается через неопределенное время после событий первой части. В центре истории — дальнобойщик Майк МакКанн (Нисон), который отправляется в Непал, чтобы развеять прах покойного брата на вершине Эвереста. Однако путешествие оборачивается кошмаром: туристический автобус, в котором он едет, захватывают наемники. В результате МакКанну и его горной проводнице Дхани (ее сыграла Фань Бинбин) приходится брать ситуацию в свои руки.

Видео: Vertical/YouTube

Постановкой и сценарием вновь занялся Джонатан Хенсли, который дебютировал как режиссер в 2004 году с «Карателем». Но больше он известен сценариями — Хенсли работал над «Крепким орешком-3», «Джуманджи» (оба 1995 года), «Святым» (1997) и «Армагеддоном» (1998).

«Ледяной драйв-2: Дорога в небеса» ― не единственный фильм 2025 года, в котором Лиам Нисон будет бороться с преступниками. Спустя месяц после релиза боевика актер вернется на экраны в продолжении перезапуска культовой трилогии с Лесли Нильсеном «Голый пистолет». Он играет лейтенанта Фрэнка Дребина-мл. — сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года. Вместе с ним в картине снялись Памела Андерсон и Пол Уолтер Хаузер.

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