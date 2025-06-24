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Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах»

Фото: из соцсетей Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева станет хедлайнером праздника «Алые паруса» в Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

Ивент пройдет на Дворцовой площади 28 июня. Темой вечера станут 80-летие Победы, а ведущими концерта — Митя Хрусталев и Дарья Блохина.

Вместе с Кадышевой на сцену выйдут группа «Иванушки International», Вадим Самойлов и «Агата Кристи», The Hatters, Bearwolf, Зара, а также певец Akmal'.

Особый номер будет посвящен блокаде Ленинграда: сцена превратится в заклеенное лентами окно, а композитор Никола Мельников с оркестром исполнят «Ленинградскую» Симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича.

Также перед зрителями выступят артисты театра на воде вместе с балетом «Тодес»

Концерт начнется в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. В 00:40 по Неве пройдет бриг «Россия» с алыми парусами.

В связи с праздником в городе вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя. Купить его в магазинах будет невозможно с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня. Исключение сделано только для баров, ресторанов и магазинов дьюти-фри.

В начале года Надежда Кадышева приобрела неожиданную популярность в соцсетях. Тикток и рилсы подхватили ее песни, а записи танцев с концертов стали собирать сотни тысяч просмотров.

Этой весной она стала самой высокооплачиваемой певицей в России. Ценник одного концерта поднялся до 20 млн рублей.

Число публикаций о певице в СМИ увеличилось в 4 раза. По этому показателю в апреле она обошла Егора Крида, Шамана, Басту, Инстасамку и Ольгу Бузову.

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