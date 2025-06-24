Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда

15 июня Киберпаша выложил в инстаграме* ролик, в котором он играет композицию The Prodigy «Omen» на своем розовом синтезаторе Casio. Действие происходит в калининградском сквере и вызывает восторг у двух случайных слушателей, один из которых произносит: «Ооо!», а потом начинает пританцовывать. Киберпаша исполняет трек, сидя на лавочке.