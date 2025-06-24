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Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда

Фото: @tantubeats

Ролик калининградского уличного музыканта Киберпаши заценили The Prodigy и продюсер из Нидерландов Tantu Beats. Последний предложил россиянину записать совместный трек.

15 июня Киберпаша выложил в инстаграме* ролик, в котором он играет композицию The Prodigy «Omen» на своем розовом синтезаторе Casio. Действие происходит в калининградском сквере и вызывает восторг у двух случайных слушателей, один из которых произносит: «Ооо!», а потом начинает пританцовывать. Киберпаша исполняет трек, сидя на лавочке.

Видео: @kiberpasha

Рилс разлетелся в инстаграме, набрав к настоящему моменту более 1,7 млн просмотров. На него обратил внимание нидерландский продюсер Tantu Beats, который написал Киберпаше в директ: «Было бы здорово встретиться и сделать трек вместе. Тебе нужны свои сольные темы, ха-ха».

Tantu Beats уточнил, где живет российский музыкант, и спросил, можно ли туда добраться из Польши. Он сказал, что с радостью навестит Киберпашу: «Это была бы классная короткая поездка на выходные для меня».

Tantu Beats (настоящее имя Теун де Круиф) ― нидерландский диджей и продюсер, наиболее известный работой с Йостом Кляйном. Кляйн представлял Нидерланды на «Евровидении-2024» и занял второе место в полуфинале. Но перед финалом его дисквалифицировали за «неподобающее поведение» по отношению к девушке из съемочной группы.

Заметили уличное исполнение «Omen» Киберпаши и авторы композиции ― The Prodigy. Репост его ролика появился в официальном инстаграме британской группы.

У рилса Киберпаши много англоязычных комментариев, некоторые пишут, что пришли сюда из аккаунта The Prodigy. Отметился в комментах и российский хип-хоп исполнитель Loqiemean. Он написал: «Это растопило мое сердце».

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