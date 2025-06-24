Tyler, the Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»

Продюсер Tantu Beats хочет записать трек с уличным музыкантом из Калининграда
Трэвис Скотт назначен «главным визионером» Oakley
Лиам Нисон сражается с наемниками на пути к Эвересту в трейлере «Ледяного драйва-2»
Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах»
«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта
Россияне столкнулись с ограничением качества трансляций на Twitch до 720p
Hulu показал трейлер сериала «Вашингтон Блэк» со Стерлингом Брауном
Онлайн-кинотеатр Start экранизирует роман «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн
Дакота Джонсон соблазняет мужа Адрии Архоны в трейлере «Нескромных»
Скончался поэт Джеймс Ллойдович Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк»
Барбра Стрейзанд снимется в «Знакомстве с родителями-4» только если ей заплатят «много денег»
Китайскому отелю запретили использовать красных панд в качестве будильника
Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер появились в трейлере фильма «Свадьба моей матери»
«Гангстерленд» Гая Ричи продлили на второй сезон
Ученые выяснили, как производить парацетамол из пластиковых отходов
Вышел новый трейлер «Weapons» ― хоррора Зака Креггера о таинственной пропаже школьников
Во Франции на музыкальном фестивале 145 человек пожаловались на уколы шприцами
Актер «Театр.doc» Сергей Букреев умер после обморока во время спектакля
Okko объявил о начале съемок нового сезона драмеди «Ира»
Умер трубач «Аукцыона» Юрий Парфенов
Россия планирует ввести безвизовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном
Турист повредил картину XVII века во Флоренции
В Москве выросли осенние грибы, перепутав сезон
Москвич взыскал с мебельной фирмы более миллиона рублей из‑за неправильного цвета кухни
На концерте 30 Seconds to Mars в Алматы зал спел «Батарейку», «Знаешь ли ты» и «Катюшу»
Дженнифер Энистон призналась, что хочет сыграть в бродвейском мюзикле
Эзра Миллер и режиссер Линн Рамзи работают над сценарием фильма о вампирах
Wildberries запустит виртуального мобильного оператора

Tyler, the Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»

Фото: из соцсетей Tyler, the Creator

Tyler, the Creator устал от плохих подкастеров. Об этом рэпер рассказал в интервью The Cut.

В декабре прошлого года он предложил вовсе запретить этот формат. «Будь я президентом, первым же делом я бы отобрал у всех микрофоны для подкастов», — возмущался артист в беседе с Billboard.

Журналист The Cut попросил Тайлера пояснить эту мысль и больше рассказать об этой неприязни.

«По-моему, из‑за этого многие неумные и жаждущие внимания люди получили площадку и стали громко нести чушь, а другие дебилы слушают и повторяют за ними», — отметил музыкант.

«Куда делись люди с нормальными профессиями? Всем нужны электрики, барабанщики, художники, учителя. Но теперь все стали подкастерами. Это просто отвратительно», — посетовал он.

Впрочем, рэпер выделил два аудиошоу, которые ему нравятся. Крутыми он назвал подкаст мотивирующего спикера Деанте Кайла «Grit & Eggs Podcast» и «The Cutting Room Floor» дизайнера Речо Омонди. Первый посвящен обсуждению медиа и поп-культуры, а второй — моде и деятелям этой сферы. «Эти два подкаста делают все правильно», — подчеркнул Тайлер.

Расскажите друзьям