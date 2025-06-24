Tyler, the Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»

Tyler, the Creator устал от плохих подкастеров. Об этом рэпер рассказал в интервью The Cut.
В декабре прошлого года он предложил вовсе запретить этот формат. «Будь я президентом, первым же делом я бы отобрал у всех микрофоны для подкастов», — возмущался артист в беседе с Billboard.
Журналист The Cut попросил Тайлера пояснить эту мысль и больше рассказать об этой неприязни.
«По-моему, из‑за этого многие неумные и жаждущие внимания люди получили площадку и стали громко нести чушь, а другие дебилы слушают и повторяют за ними», — отметил музыкант.
«Куда делись люди с нормальными профессиями? Всем нужны электрики, барабанщики, художники, учителя. Но теперь все стали подкастерами. Это просто отвратительно», — посетовал он.
Впрочем, рэпер выделил два аудиошоу, которые ему нравятся. Крутыми он назвал подкаст мотивирующего спикера Деанте Кайла «Grit & Eggs Podcast» и «The Cutting Room Floor» дизайнера Речо Омонди. Первый посвящен обсуждению медиа и поп-культуры, а второй — моде и деятелям этой сферы. «Эти два подкаста делают все правильно», — подчеркнул Тайлер.