Tyler, the Creator: «Сейчас все вокруг подкастеры. А где электрики, художники, учителя?»

Впрочем, рэпер выделил два аудиошоу, которые ему нравятся. Крутыми он назвал подкаст мотивирующего спикера Деанте Кайла «Grit & Eggs Podcast» и «The Cutting Room Floor» дизайнера Речо Омонди. Первый посвящен обсуждению медиа и поп-культуры, а второй — моде и деятелям этой сферы. «Эти два подкаста делают все правильно», — подчеркнул Тайлер.