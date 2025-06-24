«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта

На записи с концерта в австралийском Перте артистка ходит по сцене и исполняет балладу «I’m Still Breathing». В кадре видны несколько поднятых рук, одна из них держит коробку с куклой. В какой‑то момент певица спускается ближе к первому ряду и бьет микрофоном по протянутой ей упаковке.