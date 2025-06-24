«Нет лабубу!»: Кэти Перри выбила куклу из рук фаната во время концерта

Кэти Перри выбила фигурку лабубу из рук фаната во время концерта. Видео появилось в аккаунте @ellietaraa в тиктоке.
На записи с концерта в австралийском Перте артистка ходит по сцене и исполняет балладу «I’m Still Breathing». В кадре видны несколько поднятых рук, одна из них держит коробку с куклой. В какой‑то момент певица спускается ближе к первому ряду и бьет микрофоном по протянутой ей упаковке.
«I’m still — Нет лабубу!», — выкрикнула она посреди трека, после чего присела и предложила поклонникам поесть печенья.
Фанат позже запостил фото пострадавшей коробки.
Перри также отреагировала на ролик. Под видео она оставила комментарий с тремя эмодзи ухмыляющихся чертиков и не выразила сожаление по поводу случившегося.
Игрушки лабубу завоевали гигантскую популярность в соцсетях минувшей весной. Они стали предметом охоты для коллекционеров и обожания звезд. Благодаря хайпу основатель компании-производителя фигурок уже стал одним из самых богатых людей Китая и самым молодым миллиардером страны.