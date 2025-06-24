Россияне столкнулись с ограничением качества трансляций на Twitch до 720p

Пользователи Twitch из России заметили ограничение качества стримов. Теперь трансляции на платформе доступны им максимум в качестве 720p и 60 кадрах в секунду. На это обратил внимание DTF.
Причины введения ограничений пока неизвестны. Просмотр видео в 1080p по-прежнему доступен при подключении к платформе через IP-адреса других стран
Настройки при просмотре из России
Настройки при просмотре из‑за рубежа
Интересно, что ограничение, судя по всему, действует не на всех стримеров. Например, трансляции sodapoppin и bratishkinoff для зрителей из России по-прежнему доступны в Full HD (1080p). Почему ограничения обошли некоторых стримеров, также неясно.
Rozetked приводит комментарий техподдержки сервиса, который получил один из стримеров. В сообщении сказано, что «в целях управления меняющимися затратами, качество трансляций в России было ограничено 720p».
В некоторых регионах мира также доступно качество 1440p, добавленное платформой весной 2025 года. Если стрим ведется в 1440p, российские зрители видят сообщение об ограничении из‑за местоположения, как это было и ранее.
Twitch перестал сотрудничать с российскими стримерами и рекламодателями в 2022 году. Это привело к отключению рекламы на платформе для отечественных зрителей и потере