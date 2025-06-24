Hulu показал трейлер сериала «Вашингтон Блэк» со Стерлингом Брауном

Главную роль в шоу исполнил Эрнест Кингсли-мл. («Песочный человек»). Он сыграл раба по имени Джордж Вашингтон Блэк, который бежит с Барбадоса, попадает во множество приключений и в конечном счете оказывается в Америке (и не только).