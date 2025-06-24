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Hulu показал трейлер сериала «Вашингтон Блэк» со Стерлингом Брауном

Кадр: Hulu/YouTube

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер сериала «Вашингтон Блэк» — экранизации одноименного романа канадской писательницы Эси Эдугян. Он выйдет на стриминговом сервисе 23 июля.

Главную роль в шоу исполнил Эрнест Кингсли-мл. («Песочный человек»). Он сыграл раба по имени Джордж Вашингтон Блэк, который бежит с Барбадоса, попадает во множество приключений и в конечном счете оказывается в Америке (и не только).

Видео: Hulu/YouTube

Действие разворачивается в XIX веке. Сериал покажут Блэка маленьким мальчиком на сахарной плантации, владелец которого обнаруживает в нем талант к рисованию, а затем взрослым мужчиной, путешествующим вокруг света.

В проекте будет восемь эпизодов. Все они выйдут на стрим-платформе одновременно. Помимо Кингсли-мл., в шоу можно будет увидеть Тома Эллиса («Люцифер»), Руперта Грейвза («Шерлок»), Айолу Эванс («Сотня»), Стерлинга К. Брауна («Это мы»).

Последний выступил исполнительным продюсером сериала. Среди других продюсеров — Майкл Харо, Джейсон Кинг, Джудд Реа, Роб Шейденгланц, Джон Паре, Дэвид Тикотин.

Эси Эдугян — канадская писательница с ганскими корнями. Она начала свою литературную карьеру в начале 2000-х. Ее романы «Блюз полукровки» 2011 года т «Вашингтон Блэк» 2018 года попали в шорт-лист Букеровской премии.

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