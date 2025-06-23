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Онлайн-кинотеатр Start экранизирует роман «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн

Фото: Start

Онлайн-кинотеатр Start выпустит сериал, снятый по роману «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн — российской писательницы, скончавшейся в 2023 году. Об этом написали в телеграм-канале платформы.

Новый проект по книге Джейн анонсировали на фестивале «Джейн-фест». Шоу поставит режиссер Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность».

Производством экранизации займутся «Ол Медиа Компани», Start и Свердловская киностудия при поддержке Фонда кино. На экраны шоу выйдет в 2026 году.

Сериал расскажет о старшекласснице, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желания.

Красноярская писательница Анна Джейн выпустила роман «Твое сердце будет разбито» в 2022 году. 1 февраля 2023 года автор скончалась в возрасте 35 лет. В следующие два года Джейн стала самым издаваемым автором в России.

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