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Дакота Джонсон соблазняет мужа Адрии Архоны в трейлере «Нескромных»

Кадр: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Нескромные» — комедии о разводе и свободных отношениях, которую поставил Майкл Анджело Ковино («Восхождение»).

Ролик показал семейную пару Конора и Эшли, которая оказывается в кризисе. Эшли признается, что не была верна мужу и хочет с ним развестись. В ответ Коннор убегает от супруги в поле и вскоре оказывается во дворе своих друзей Пола и Джули.

Видео: One Media/YouTube

Приятели советуют расстроенному мужчине не переживать из‑за расставания, а еще лучше — последовать их собственному примеру и попробовать немоногамные отношения. Конор соглашается — и закручивает роман с Джули.

Судя по видео, неожиданный поступок Конора приводит к непредсказуемым результатам. Каким именно, можно будет узнать, когда фильм выйдет в кинопрокат. В России это случится 25 сентября.

Роли в комедии исполнили Ковино, Адриа Архона («Благие знамения»), Дакота Джонсон («Материалистка»), Кайл Марвин («Не сработало»), Николас Браун, Дэвид Кастанеда, О-Т Фагбенле, Чарли Гиллеспи, Симон Уэбстер. Сценарий ленты написали Ковино и Марвин.

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