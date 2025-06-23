Скончался поэт Джеймс Ллойдович Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк»

Американо-советский поэт, прозаик и актер Джеймс Ллойдович Паттерсон, известный по фильму «Цирк», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил The New York Times.
Паттерсон умер 22 мая в доме престарелых в Вашингтоне, но о его смерти стало известно только сейчас. Ее подтвердила близкая подруга литератора Эми Баллард.
Джеймс Ллойдович родился 17 июля 1933 года в Москве. Он был старшим сыном афроамериканского иммигранта и художника Ллойда Паттерсона и его жены, театральной художницы Веры Араловой.
Публике в СССР Джеймс стал известен после того, как сыграл малыша в фильме «Цирк» Григория александрова. Во время Великой Отечественной войны Джеймса, его братьев, мать и бабушку эвакуировали в Свердловск.
Отец Паттерсона остался работать в Москве — он был ведущим радиостанции, вещавшей для англоязычной аудитории за рубежом. Там Ллойд попал под бомбежку и получил ранения, в результате которых скончался в Комсомольск-на-Амуре в 1942-м.
После войны Джеймс закончил Нахимовское военно-морское училище в Риге, вступил в Комсомол и отправился на службу в качестве подводника в Ленинград. В 1955 году он присеодинился к Черноморскому флоту.
В 60-х Паттерсон стал пробовать себя в литературе. Он выпустил первый сборник «Россия. Африка» в 1963 году. В 1964 году Джеймс окончил Литературный институт имени Горького в Москве.
В 90-х поэт вместе с матерью эмигрировал на родину отца в США. Последние десятилетия жизнь его домом был Вашингтон. В 2022 году Паттерсон выпустил англоязычную версию его книги 1964 года «Хроника левой руки».
Всего Паттерсон опубликовал два сборника прозы: «Хроника левой руки» и «Дыхание лиственницы». Кроме того, он представил семь собраних стихов: после «Россия. Африка» в печать вышли «Рождение ливня», «Взаимодействие», «Зимние ласточки», «Красная линия», «Залив Доброго начала» и «Ночные стрекозы».