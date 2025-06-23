Скончался поэт Джеймс Ллойдович Паттерсон, сыгравший темнокожего малыша в фильме «Цирк»

Отец Паттерсона остался работать в Москве — он был ведущим радиостанции, вещавшей для англоязычной аудитории за рубежом. Там Ллойд попал под бомбежку и получил ранения, в результате которых скончался в Комсомольск-на-Амуре в 1942-м.