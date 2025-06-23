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Барбра Стрейзанд снимется в «Знакомстве с родителями 4», только если ей заплатят «много денег»

Кадр: Universal

Барбра Стрейзанд снимется в «Знакомстве с родителями 4», только если ей заплатят «много денег». Об этом актриса заявила в интервью Variety.

Актриса призналась, что «зла» на создателей франшизы, поскольку те заплатили ей меньше, чем другим актерам за работу над предыдущими фильмами. Вернуться к роли Роз Факер она готова только за баснословный гонорар.

«Я была в том времени, когда женщинам платили меньше, чем мужчинам. Главой Universal в то время был Рон Мейер, и он даже прислал мне бонусный чек. Это было очень мило», — вспомнила Стрейзанд.

В данный момент артистка занимается продвижением альбома «The Secret of Life: Partners. Volume Two». Он состоит из дуэтов со знаменитыми артистами, такими как Пол Маккартни, Боб Дилан, Стинг, Сил, Мэрайя Кэрри и другие.

Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грэга с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грэга перед свадьбой пары.

Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как выглядит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому момент Пэм и Грэг уже стали родителями. Четвертый фильм готовится к съемкам. В нем снимутся Бен Стиллер, Роберт Де Ниро, Тери Поло, Ариана Гранде и Оуэн Уилсон.

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