Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер появились в трейлере фильма «Свадьба моей матери»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Свадьба моей матери», в котором снялись Скарлетт Йоханссон («Матч поинт»), Сиенна Миллер («Высотка»), Фрида Пинто («Миллионер из трущоб») и Кристин Скотт Томас («Легкое поведение»).
В центре сюжета — три сестры, которые приезжают в дом детства, чтобы выдать замуж маму. Совершенно разные девушки, чья жизнь движется в разных направлениях, сталкиваются друг с другом, своим прошлым и будущим.
Кристин Скотт Томас исполнила роль главы семьи — дважды вдовы Дианы Фрост. Актриса выступила также режиссером картины. «Свадьба моей матери» будет ее дебютом в качестве постановщицы.
Йоханссон сыграла одну из дочерей Дианы — капитана военно-морских сил Кэтрин. Миллер предстала в фильме в образе ее сестры Виктории, голливудской сестры. Третьей сестрой стала Эмили Бичем («Дафна», «Да здравствует Цезарь!»).