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Китайскому отелю запретили использовать красных панд в качестве будильника

Фото: Jessica Weiller/Unsplash

Отелю Lehe Ledu Liangjiang Holiday Hotel в китайском городе Чунцин запретили предоставлять «услугу пробуждения» с красными пандами. Предписание вынесло местное лесное управление, сообщает The Independent.

Услуга заключалась в том, что утром одну из панд запускали в номер, где она могла свободно перемещаться и даже залезать на кровать к гостям. Согласно отзывам на туристических сайтах, многие заселялись в отель только ради этой услуги.

Видео: @otwd_yt

В отеле сообщили, что на их территории содержатся четыре красные панды, которые по очереди участвуют в утренних «пробуждениях». Сотрудник сопровождает животное в номер, где гости могут пообщаться с пандой в течение нескольких минут.

Поводом для запрета услуги стали опасения, связанные с безопасностью и защитой прав животных. Лесное управление отправило в отель группу инспекторов и начало проверку.

Пользователи интернета высказывали опасения по поводу возможных травм и передачи заболеваний. В отеле уверяли, что панды вакцинированы и находятся под постоянным присмотром специалистов, а с детьми они коммуницируют лишь в присутствии взрослых.

В World Animal Protection напомнили, что красные панды относятся охраняемым видам и не должны использоваться в качестве домашних питомцев или объектов туристических развлечений. Там отметили, что эти животные очень чувствительны, а взаимодействие с постояльцами может вызывать у них стресс.

В прошлом году несколько китайских зоопарков оказались в центре скандала из‑за того, что раскрашивали собак в панд для привлечения посетителей.

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