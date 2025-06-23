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«Гангстерленд» Гая Ричи продлили на второй сезон

Фото: Paramount+

Paramount продлил сериал «Гангстерленд» на второй сезон, сообщает Variety.

Шоу дебютировало в марте, а финал первого сезона вышел 1 июня. За это время сериал шесть недель подряд держался в десятке лучших оригинальных проектов по версии рейтинга Nielsen.

В Paramount сказали, что первый эпизод «Ганстерленда» посмотрели 26 млн зрителей во всему миру. Сериал занял второе место среди всех оригинальных проектов Paramount+, уступив лишь «Землевладелтцу» Тейлора Шеридана.

В центре сюжета шоу ― криминальная семья Харриганов из Лондона и их преданный помощник Гарри да Соуза, которого играет Том Харди. Вместе они пытаются сохранить власть, сражаясь как с полицией, так и с другими преступными кланами.

Вместе с Томом Харди в сериале снялись Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер, Энсон Бун, Мандип Дхиллон, Жасмин Джобсон, Джефф Белл, Дэниел Беттс, Лиза Дван и Эмили Барбер.

Создатели сериала — Ронан Беннетт и Джез Баттеруорт, оба также выступают исполнительными продюсерами. Гай Ричи снял первые два эпизода и числится в числе продюсеров вместе с Томом Харди.

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