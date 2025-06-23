«Гангстерленд» Гая Ричи продлили на второй сезон

Paramount продлил сериал «Гангстерленд» на второй сезон, сообщает Variety.
Шоу дебютировало в марте, а финал первого сезона вышел 1 июня. За это время сериал шесть недель подряд держался в десятке лучших оригинальных проектов по версии рейтинга Nielsen.
В Paramount сказали, что первый эпизод «Ганстерленда» посмотрели 26 млн зрителей во всему миру. Сериал занял второе место среди всех оригинальных проектов Paramount+, уступив лишь «Землевладелтцу» Тейлора Шеридана.
В центре сюжета шоу ― криминальная семья Харриганов из Лондона и их преданный помощник Гарри да Соуза, которого играет Том Харди. Вместе они пытаются сохранить власть, сражаясь как с полицией, так и с другими преступными кланами.
Вместе с Томом Харди в сериале снялись Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер, Энсон Бун, Мандип Дхиллон, Жасмин Джобсон, Джефф Белл, Дэниел Беттс, Лиза Дван и Эмили Барбер.
Создатели сериала — Ронан Беннетт и Джез Баттеруорт, оба также выступают исполнительными продюсерами. Гай Ричи снял первые два эпизода и числится в числе продюсеров вместе с Томом Харди.