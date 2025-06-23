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Ученые выяснили, как производить парацетамол из пластиковых отходов

Фото: Paul Zoetemeijer/Unsplash

Ученые во главе с профессором Стивеном Уоллесом из Эдинбургского университета выяснили, что пластиковые отходы можно использовать для выпуска лекарств. Об этом сообщил The Guardian.

Химики обнаружили, что бактерии, в том числе кишечная палочка, позволяют вырабатывать из пластиковых бутылок ацетаминофен, также известный как парацетамол. О своем открытии они рассказали в журнале Nature.

Тип химической реакции при выработке препарата из производных полиэтилентерефлатала (ПЭТ) оказался биосовместимым, то есть не причиняющим вреда живым клеткам. На производство обезболивающего таким путем ученым потребовалось менее суток.

«Люди в настоящее время не осознают, что парацетамол получают из нефти. Эта технология показывает, что, впервые объединив химию и биологию, мы можем производить парацетамол более экологично и одновременно очищать окружающую среду от пластиковых отходов», — заявил Уоллес.

Чтобы лекарства начали производить из пластика на коммерческом уровне, специалистам потребуется провести дополнительные исследования. Тем не менее, химики и биологи с энтузиазмом относятся к перспективам. Они надеются, что их работа позволит решить в будущем проблему пластиковых отходов.

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