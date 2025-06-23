Ученые выяснили, как производить парацетамол из пластиковых отходов

Чтобы лекарства начали производить из пластика на коммерческом уровне, специалистам потребуется провести дополнительные исследования. Тем не менее, химики и биологи с энтузиазмом относятся к перспективам. Они надеются, что их работа позволит решить в будущем проблему пластиковых отходов.