Вышел новый трейлер «Weapons» ― хоррора Зака Креггера о таинственной пропаже школьников

На ютуб-канале Warner Bros. появился полноценный двухминутный трейлер фильма «Weapons» («Орудия»). В мировой прокат хоррор Зака Креггера выйдет 8 августа.
По сюжету школьники из одного класса ночью встают с постелей, уходят из дома и бесследно исчезают. «Когда все дети, кроме одного, пропадают в одно и то же время и при тех же обстоятельствах, сообщество начинает задаваться вопросом — кто или что стоит за этим исчезновением?» ― говорится в синопсисе.
Джулия Гарнер играет учительницу, у которой пропадает весь класс, Джош Бролин — одного из родителей, оказавшихся в отчаянии и готовых на все, чтобы найти своего ребенка. С ними на экране появятся Брайан Тайри Генри, Том Берк, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Бенедикт Вонг и Джун Дайана Рафаэль.
История будет рассказана с шести разных точек зрения: учителя, родителя, полицейского, преступника, директора и ученика.
Креггер не только снял картину, но и написал сценарий и выступил одним из продюсеров. В разговоре с Entertainment Weekly он назвал «Weapons» «более странным, запутанным и масштабным», чем его дебют «Варвар». Постановщик признался, что его новая работа ― «очень личная история»: «Некоторые главы этого сценария буквально автобиографичны. Такое ощущение, что я их прожил».
Производством картины занимались New Line Cinema, Subconscious, Vertigo Entertainment и BoulderLight Pictures. Дистрибьютор — Warner Bros. Pictures.
«Варвар» Креггера был в 2022 году тепло встречен критиками, а его автор стал новой надеждой Голливуда в жанре хоррора. Следующим проектом Креггера станет перезапуск «Обители зла». По информации THR, постановщик пишет сценарий вместе со сценаристкой «Джона Уика-4» и «Армии мертвецов» Зака Снайдера Шей Хаттен, а новая картина должна вернуть франшизу к хоррор-корням и быть верной оригинальным играм.