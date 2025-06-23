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Во Франции на музыкальном фестивале 145 человек пожаловались на уколы шприцами

Фото: Rapha Wilde/Unsplash

Во Франции после музыкального фестиваля Fête de la Musique 145 человек пожаловались, что на них совершили нападение. Неизвестные укололи их шприцами, написал The Guardian.

Перед началом мероприятия феминистка и инфлюенсер Абреж Сер сообщала, что столкнулась в соцсетях с призывами атаковать женщин. Она не уточнила, кто и где публиковал призывы.

Несмотря на предупреждение, многие люди стали жертвами акции в разных городах Франции: Париже, Руане, Туре и других. Пока неизвестно, ввели ли преступники в организм своих жертв иглы с наркотиками или какими‑либо другими веществами.

«Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу для проведения токсикологических исследований», — заявили в министерстве внутренних дел страны. Трое пострадавших в Париже сообщили о плохом самочувствии после инцидента.

Полиция задержала по всей Франции 12 подозреваемых, которые могут быть причастны к нападениям. Среди них — четыре человека в городе Ангулем, который подозревают в нападении на 50 прохожих, в том числе несовершеннолетних.

В Меце также арестовали двух мужчин. По информации телеканала France 3, у одного мужчины при задержании при себе был шприц.

Ранее во Франции уже состоялась подобная преступная акция на Празднике музыки в 2022 году. Полиция фиксировала жалобы не только после фестиваля, но и в течение всего года. За год сотни человек сообщили о нападении со шприцами на них.

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