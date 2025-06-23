Во Франции на музыкальном фестивале 145 человек пожаловались на уколы шприцами

Во Франции после музыкального фестиваля Fête de la Musique 145 человек пожаловались, что на них совершили нападение. Неизвестные укололи их шприцами, написал The Guardian.
Перед началом мероприятия феминистка и инфлюенсер Абреж Сер сообщала, что столкнулась в соцсетях с призывами атаковать женщин. Она не уточнила, кто и где публиковал призывы.
Несмотря на предупреждение, многие люди стали жертвами акции в разных городах Франции: Париже, Руане, Туре и других. Пока неизвестно, ввели ли преступники в организм своих жертв иглы с наркотиками или какими‑либо другими веществами.
«Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу для проведения токсикологических исследований», — заявили в министерстве внутренних дел страны. Трое пострадавших в Париже сообщили о плохом самочувствии после инцидента.
Полиция задержала по всей Франции 12 подозреваемых, которые могут быть причастны к нападениям. Среди них — четыре человека в городе Ангулем, который подозревают в нападении на 50 прохожих, в том числе несовершеннолетних.
В Меце также арестовали двух мужчин. По информации телеканала France 3, у одного мужчины при задержании при себе был шприц.
Ранее во Франции уже состоялась подобная преступная акция на Празднике музыки в 2022 году. Полиция фиксировала жалобы не только после фестиваля, но и в течение всего года. За год сотни человек сообщили о нападении со шприцами на них.