«Выдающееся произведение искусства»: критики остались в восторге от Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach, которая выйдет 26 июня, получила восторженные отзывы критиков. У новой игры Хидео Кодзима 90 баллов на Metacritic на основании 94 рецензий, из которых лишь три смешанные, остальные положительные. На OpenCritic средний бал тоже 90, причем 97% обзорщиков советуют игру.
Критики хвалят непредсказуемый и полный интриг сюжет, проработанных персонажей, нереальные визуальные эффекты и технические аспекты ― на базовой PS5 игра работает при стабильных 60 кадрах в секунду в режиме производительности. Многие отмечают, что почти все элементы первой части были улучшены. Мир стал более живым благодаря животным и катастрофам, меняющим окружение.
«Death Stranding 2: On The Beach устраняет все недостатки оригинала и выводит игровой опыт на совершенно новый уровень. Игра безупречна во всем, что она задумывает, это одно из лучших игровых впечатлений последних лет», ― пишет Critical Hits.
«Death Stranding — выдающееся произведение искусства. Трактат о природе человечества от, возможно, величайшего автора в истории видеоигр. Это не история Сэма Бриджеса, а знакомый рассказ о каждом человеке, когда‑либо жившем. И это опыт, который я никогда не забуду», ― говорится в другом восторженном отзыве, от Radio Times.
The Times дал игре пять звезд, отмечая более насыщенный геймплей с элементами экшена, стелса и тактики, а также грандиозные сражения с мехами. The Guardian, тоже поставивший максимальный балл, описывает игру как артхаус, сочетающий медитативное исследование мира, символизм и богатый звуковой ряд.
Всего 26 критиков из 94 в подборке Metacritic дали новому творению Кодзимы максимальную оценку из возможных. Самые низкие баллы ― 60 из 100 ― поставили IGN France и Restart.run. Обзорщика из первого издания не устроило снижение сложности, которое сделало приключение безобидным. Журналиста Restart.run быстро утомила сосредоточенность Death Stranding 2 на боях и повторном прохождении одних и тех же мест.
В минусы проекту также ставят доставшуюся от оригинала монотонность геймплея, все еще простоватую боевую систему, затянутую историю и не всегда удачных боссов. У некоторых рецензентов встречались технические проблемы, к примеру, баги со звуком.
Из рецензий стало известно примерное время прохождения ― 80 часов. У игры есть русская озвучка, а тем, кто оформил предзаказы на PS5, тайтл уже доступен.
Первая часть Death Stranding собрала на старте 82% на Metacritic, а разброс оценок был гораздо большим ― от «троек» до «десяток». Сейчас у оригинальной игры средняя оценка критиков на том же уровне 82%, а пользовательский рейтинг ― 7,4.