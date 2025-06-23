«Выдающееся произведение искусства»: критики остались в восторге от Death Stranding 2

«Death Stranding — выдающееся произведение искусства. Трактат о природе человечества от, возможно, величайшего автора в истории видеоигр. Это не история Сэма Бриджеса, а знакомый рассказ о каждом человеке, когда‑либо жившем. И это опыт, который я никогда не забуду», ― говорится в другом восторженном отзыве, от Radio Times.